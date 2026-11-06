周四，欧洲约20个航班受到虚假爆炸装置消息影响。由于威胁，战斗机紧急升空，商用飞机被改道。事件主要涉及廉价航空公司，以及往返保加利亚、捷克和意大利的航班，The Local Germany报道。

以Male State名义发出的威胁

发送威胁者的身份尚未被官方确认：受事件影响国家的安全部门和政府均未公开指出责任人。法新社看到的部分消息包含厌女言论，并据称是以“Male State战士”的名义发出的。

一封发送至索非亚机场多个地址的电子邮件称，飞往保加利亚的三架瑞安航空航班上据称被放置了爆炸装置。据法新社报道，英国伯明翰机场也收到类似的虚假威胁。意大利报纸《晚邮报》也公布了一则针对两架飞往罗马航班的威胁内容；管理罗马机场的ADR公司一名消息人士向法新社证实了这一信息。

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与俄罗斯的关联尚未得到证实

法新社报道，俄罗斯存在极右翼Male State运动，但该机构无法证实其与这些电子邮件有关联。非政府组织Inpact的创始人卢·奥斯本对法新社表示，该运动使用纳粹象征，并拥有数千名成员。

英国广播公司报道，截至周四晚间，没有令人信服的证据表明这些航空威胁与俄罗斯、伊朗或受其控制的代理组织有关。航空安全公司Dyami负责人埃里克·舒滕对路透社表示，要证明国家行为体参与此类威胁极其困难。他认为，这一情况符合混合破坏活动的方法；自俄罗斯于2022年入侵乌克兰以来，专家一直在谈论此类活动的增加。

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