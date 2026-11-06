Около 20 авиарейсов в Европе были затронуты фальшивыми сообщениями о взрывных устройствах в четверг. Из-за угроз в воздух поднимали истребители, а коммерческие самолеты перенаправляли. Инциденты преимущественно касались лоукостеров и рейсов в Болгарию, Чехию и Италию или из этих стран, сообщает The Local Germany.

Угрозы от имени Male State

Лица, отправлявшие угрозы, официально не установлены: ни одна из служб безопасности или правительств стран, затронутых инцидентами, публично не назвала ответственных. Часть сообщений, которые видело агентство AFP, содержала мизогинные высказывания и якобы поступила от имени «бойцов Male State».

В одном из электронных писем, разосланных на несколько адресов аэропорта Софии, говорилось о якобы заложенных взрывных устройствах на трех рейсах Ryanair в Болгарию. Аналогичную фальшивую угрозу, по данным AFP, получил аэропорт Бирмингема в Великобритании. Итальянская газета Corriere della Sera также опубликовала текст угрозы в отношении двух рейсов в Рим; источник в компании ADR, управляющей римскими аэропортами, подтвердил эту информацию AFP.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Неподтвержденная связь с Россией

AFP сообщило, что в России существует ультраправое движение Male State, однако агентство не смогло подтвердить его связь с письмами. Основатель неправительственной организации Inpact Лу Осборн заявил AFP, что это движение использует нацистскую символику и насчитывает тысячи участников.

BBC сообщила, что по состоянию на вечер четверга не было убедительных доказательств связи авиационных угроз с Россией, Ираном или контролируемыми ими прокси-группами. Глава компании по авиационной безопасности Dyami Эрик Шоутен отметил Reuters, что доказать причастность государственного субъекта к таким угрозам чрезвычайно сложно. По его мнению, ситуация соответствует методам гибридных диверсий, о росте которых эксперты говорят после вторжения России в Украину в 2022 году.

Читай нас в