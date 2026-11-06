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Indie przeprowadziły udany test rakiety kwazibalistycznej „Pralay” o zasięgu do 500 km

UA NEWS 06 listopada 2026 11:12
Indie przeprowadziły udany test rakiety kwazibalistycznej „Pralay” o zasięgu do 500 km

Indyjska Organizacja Badań i Rozwoju Obronnego (DRDO) pomyślnie przeprowadziła testy rakiety kwazibalistycznej „Pralay”, której zasięg wynosi od 150 do 500 kilometrów. Start odbył się u wybrzeży stanu Odisha.

„Pomyślnie przeprowadzono testy lotnicze rakiety Pralay – opracowanej w Indiach – u wybrzeży stanu Odisha” – czytamy w komunikacie szefa resortu obrony.

Według Rajnatha Singha testy odbyły się w ramach prób oceniających z udziałem zamawiającego. Wszystkie wyznaczone cele zostały pomyślnie osiągnięte, co potwierdziły dane uzyskane za pomocą różnych urządzeń pomiarowych na poligonie.

„Ten udany start stał się kolejnym ważnym krokiem w umacnianiu potencjału obronnego Indii” – dodał minister.

Pralay to rakieta na paliwo stałe klasy „ziemia–ziemia”, opracowana przez indyjskich specjalistów. Deklarowany zasięg jej lotu wynosi od 150 do 500 km.

Rakieta jest wyposażona w silnik na paliwo stałe, nowoczesny system nawigacji oraz zintegrowaną elektronikę pokładową.

Jedną z głównych cech Pralay jest jej quasi-balistyczna trajektoria lotu. W przeciwieństwie do zwykłych rakiet balistycznych, tego typu pociski mogą poruszać się po niższej trajektorii i zmieniać kierunek lotu w trakcie lotu.

 

Zdolność do manewrowania utrudnia wykrywanie i przechwytywanie pocisków kwazibalistycznych przez systemy obrony przeciwrakietowej.

Informację tę przekazał minister obrony Indii Rajnath Singh w serwisie społecznościowym X.

Wcześniej rakieta balistyczna FP-7 przeszła testy bojowe, jednak jej wykorzystanie jest nieopłacalne ze względu na wysokie koszty. 

Pocisk balistyczny FP-9 przechodzi obecnie końcowe testy. 

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