印度成功试射了射程达500公里的“普拉莱”准弹道导弹

印度国防研究与发展组织（DRDO）成功试射了射程为150至500公里的“普拉莱”（Pralay）准弹道导弹。 发射在奥里萨邦近海进行。

“在奥里萨邦近海成功进行了‘普拉莱’导弹的飞行试验——该导弹由印度自主研制，”国防部部长在声明中表示。

据拉杰纳特·辛格称，此次试射是在客户参与的评估测试框架内进行的。所有既定目标均已成功达成，这得到了试验场内各类测量设备所采集数据的证实。

“此次成功的发射是印度增强自身国防能力过程中的又一重要步骤，”该部长补充道。

“Pralay”是由印度专家研制的“地对地”类固体燃料导弹。其宣称的射程为150至500公里。

该导弹配备了固体燃料发动机、现代导航系统和集成机载电子设备。

“普拉莱”的一大特点是其准弹道飞行轨迹。与常规弹道导弹不同，此类弹药可以沿更低的轨迹飞行，并在飞行过程中改变飞行方向。

其机动能力使得反导系统难以探测和拦截准弹道导弹。

印度国防部长拉杰纳特·辛格在社交媒体X上透露了这一消息。

此前，FP-7弹道导弹曾进行过实战部署，但由于成本高昂，其使用在经济上并不划算。

FP-9型弹道导弹目前正在进行最终测试。

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