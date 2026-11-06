印度成功试射了射程达500公里的“普拉莱”准弹道导弹
印度国防研究与发展组织（DRDO）成功试射了射程为150至500公里的“普拉莱”（Pralay）准弹道导弹。 发射在奥里萨邦近海进行。
“在奥里萨邦近海成功进行了‘普拉莱’导弹的飞行试验——该导弹由印度自主研制，”国防部部长在声明中表示。
据拉杰纳特·辛格称，此次试射是在客户参与的评估测试框架内进行的。所有既定目标均已成功达成，这得到了试验场内各类测量设备所采集数据的证实。
“此次成功的发射是印度增强自身国防能力过程中的又一重要步骤，”该部长补充道。
“Pralay”是由印度专家研制的“地对地”类固体燃料导弹。其宣称的射程为150至500公里。
该导弹配备了固体燃料发动机、现代导航系统和集成机载电子设备。
“普拉莱”的一大特点是其准弹道飞行轨迹。与常规弹道导弹不同，此类弹药可以沿更低的轨迹飞行，并在飞行过程中改变飞行方向。
印度国防研究与发展组织（DRDO）今日11时10分在奥里萨邦近海成功进行了自主研发的“普拉莱”导弹飞行试验。
此次试验作为用户评估试验的一部分进行，并通过各种测距仪器采集的数据验证，成功达到了所有既定目标。
此次试射的成功标志着印度在增强自主国防能力方面又迈出了重要一步。
——拉杰纳特·辛格 (@rajnathsingh) 2026年11月5日
其机动能力使得反导系统难以探测和拦截准弹道导弹。
印度国防部长拉杰纳特·辛格在社交媒体X上透露了这一消息。
此前，FP-7弹道导弹曾进行过实战部署，但由于成本高昂，其使用在经济上并不划算。
FP-9型弹道导弹目前正在进行最终测试。