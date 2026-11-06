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Новости Мир

Индия успешно испытала квазибаллистическую ракету «Пралай» дальностью до 500 км

UA NEWS 06 Ноября 2026 11:12
Индия успешно испытала квазибаллистическую ракету «Пралай» дальностью до 500 км

Индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) успешно провела испытания квазибаллистической ракеты «Пралай», дальность полета которой составляет от 150 до 500 километров. Запуск состоялся у побережья штата Одиша.

«Успешно проведены летные испытания ракеты Pralay — разработки индийского производства — у побережья штата Одиша», — говорится в сообщении главы оборонного ведомства.

По словам Раджнатха Сингха, испытания прошли в рамках оценочных тестов с участием заказчика. Все поставленные цели были успешно достигнуты, что подтвердили данные, полученные с помощью различных измерительных средств на полигоне.

«Этот успешный запуск стал ещё одним важным шагом в укреплении собственного оборонного потенциала Индии», — добавил министр.

Pralay — это твердотопливная ракета класса «земля — земля», разработанная индийскими специалистами. Заявленная дальность её полёта составляет от 150 до 500 км.

Ракета оснащена твердотопливным двигателем, современной системой навигации и интегрированной бортовой электроникой.

Одной из главных особенностей Pralay является её квазибаллистическая траектория полёта. В отличие от обычных баллистических ракет, такие боеприпасы могут двигаться по более низкой траектории и изменять направление полёта во время движения.

 

Способность к маневрированию затрудняет обнаружение и перехват квазибаллистических ракет системами противоракетной обороны.

Об этом сообщил министр обороны Индии Раджнатх Сингх в социальной сети X.

Ранее баллистическая ракета FP-7 прошла боевое применение, однако её использование экономически нецелесообразно из-за высокой стоимости. 

Балистическая ракета FP-9 проходит заключительные испытания. 

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