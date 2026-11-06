荷兰成立了一个研究所，旨在加速军事创新

荷兰国防部成立了国家国防技术研究所，该机构将致力于加快新型军事解决方案的研发与应用。

“为了保障荷兰的安全，国防部致力于加快创新的研发和应用。 新成立的研究所将在其中发挥重要作用。国务秘书海斯·泰斯·博斯韦克在斯特鲁军事基地介绍了国家国防技术研究所（NIDT），”该声明称。

企业和初创公司可向该研究所申请研发订单。通过这种方式，该机构计划整合知识与技术。博斯韦克指出，乌克兰战争表明战场正在以多快的速度发生变化。

“无人机、人工智能、电子战和自主系统正在改变战争的打法，”这位国务秘书表示。

据他介绍，新研究所的目标并非开发又一种新型无人机，因为这种机型明天就可能过时。相反，它将专注于探索合作、实验和扩大研发规模的新途径。

“从2028年起，NIDT将每年获得3.5亿欧元用于支持创新。 目标是加快研发进程，提高研发灵活性，并在必要时确保能在国内生产并扩大产品规模，”该声明称。

据悉，企业及初创公司可竞标的首个项目涉及北海的防御。据国务秘书称，由于俄罗斯侦察船及所谓“影子舰队”的船只活动，该地区长期以来一直面临威胁。

“这是世界上航运最繁忙的海域之一，同时也是通往鹿特丹港的门户。 水下和水面上分布着光纤电缆、风力发电站和海上工业设施，这些对我们的经济和安全都至关重要，”博斯韦克强调道。

因此，NIDT并未等到2028年全面投入运营，已率先发布了首个项目招标。不仅国防企业，初创公司、大学及其他科研机构均可提交投标申请。

据NOS报道。

此前，乌克兰和荷兰已开始着手推进“Bliksem”防空项目。

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