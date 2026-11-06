Нидерланды создали институт для ускорения военных инноваций

Министерство обороны Нидерландов учредило Национальный институт оборонных технологий, который будет заниматься ускорением разработки и внедрения новых военных решений.

«Для обеспечения безопасности Нидерландов Министерство обороны стремится ускорить разработку и внедрение инноваций. Важную роль в этом должен сыграть новый институт. Государственный секретарь Хейс Тейс Босвейк представил Национальный институт оборонных технологий (NIDT) на военной базе в Стру», — говорится в сообщении.

Компании и стартапы смогут обращаться в институт, чтобы получать заказы на разработки. Таким образом учреждение планирует объединять знания и технологии. Война в Украине, отметил Босвейк, демонстрирует, насколько быстро меняется поле боя.

«Беспилотники, искусственный интеллект, радиоэлектронная борьба и автономные системы меняют способы ведения войны», — заявил госсекретарь.

По его словам, новый институт не ставит целью разработку очередного типа беспилотника, ведь уже завтра такая модель может устареть. Вместо этого он сосредоточится на поиске новых подходов к сотрудничеству, экспериментам и масштабированию разработок.

«Начиная с 2028 года, NIDT будет ежегодно получать 350 миллионов евро на поддержку инноваций. Цель — ускорить разработки, сделать их более гибкими, а также обеспечить возможность производить и масштабировать продукцию внутри страны, когда это будет необходимо», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первый тендер, на который смогут подавать заявки компании и стартапы, касается защиты Северного моря. По словам государственного секретаря, угрозы в этом регионе ощущаются уже давно из-за российских разведывательных кораблей и судов так называемого теневого флота.

«Это одно из самых оживлённых судоходных морей мира и одновременно ворота в порт Роттердама. Под водой и над ней расположены оптоволоконные кабели, ветровые электростанции и морские промышленные объекты, которые имеют решающее значение для нашей экономики и безопасности», — подчеркнул Босвейк.

Поэтому NIDT, не дожидаясь полного начала работы в 2028 году, уже объявил о первом заказе. Подавать заявки на его выполнение могут не только оборонные компании, но и стартапы, университеты и другие научно-исследовательские учреждения.

Об этом сообщает NOS.

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