英格兰197处遗产被列入濒危名录——《卫报》

在英格兰，Historic England将197处历史遗址列入濒危遗产名录。其中包括东萨塞克斯的黑斯廷斯城堡、位于罗切斯特且查尔斯·狄更斯曾在那里工作的木制小屋，以及因森林火灾受损的北约克郡法林代尔斯荒原。据《卫报》报道。

Historic England表示，更炎热的夏季、更具风暴性的冬季、极端天气事件和海岸侵蚀，正在加大部分历史遗址面临的风险。

城堡与狄更斯的小屋

黑斯廷斯城堡是威廉一世在1066年诺曼征服后下令修建的防御工事之一，旨在巩固他在英格兰南海岸的地位。Historic England指出，这些遗址长期受到其暴露位置和海岸侵蚀的影响，而极端天气近来使部分区域变得更加脆弱。

狄更斯的两层木制小屋因其脆弱状况和维修需求被列入名录。它最初位于肯特郡海厄姆的作家故居盖兹山庄花园中，狄更斯可以在那里不受干扰地工作。人们认为，狄更斯曾在其中摆放镜子，用于排练公开演讲和塑造新人物。这座小屋于20世纪60年代被迁至罗切斯特。

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火灾与修复

北约克郡消防和救援局表示，2025年法林代尔斯荒原发生的火灾损毁了约25平方公里的荒原和森林。Historic England正与北约克荒原国家公园管理局一道，利用无人机评估损失规模。

名单还包括位于埃文河畔斯特拉特福的霍尔庄园——威廉·莎士比亚女儿的历史住宅，其外部部分在遭汽车撞击后需要维修——以及位于威勒尔的18世纪比德斯顿风车。

与此同时，85处遗址在完成保护工作后被从名录中移除，其中包括康沃尔郡的纽林港和位于伯克利的爱德华·詹纳花园小屋，后者被描述为世界上第一家疫苗接种诊所的所在地。2025至2026年，Historic England拨出超过1200万英镑的补助金，用于支持和修复名录中的135处遗址。目前，名录中仍有近5000处遗产。

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