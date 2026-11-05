В Англии организация Historic England внесла 197 исторических объектов в реестр памятников, находящихся под угрозой. Среди них — замок Гастингс в Восточном Сассексе, деревянное шале, где работал Чарльз Диккенс, в Рочестере, а также Файлингдейлс-Мур в Северном Йоркшире, поврежденный лесным пожаром. Об этом сообщает The Guardian.

По данным Historic England, более жаркое лето, более штормовые зимы, экстремальные погодные явления и береговая эрозия усиливают риски для части исторических мест.

Замок и шале Диккенса

Замок Гастингс был одним из укреплений, построенных по приказу Вильгельма Завоевателя после нормандского вторжения 1066 года, чтобы укрепить его позиции на южном побережье Англии. В Historic England отметили, что на руины давно влияют открытое расположение и береговая эрозия, а в последнее время отдельные участки стали более уязвимыми из-за экстремальной погоды.

Двухэтажное деревянное шале Диккенса внесли в реестр из-за его хрупкого состояния и необходимости ремонта. Изначально оно стояло в саду писателя в Гэдс-Хилл-Плейс в Хайеме, графство Кент, где он мог работать без отвлечений. Считается, что Диккенс разместил там зеркала для репетиций публичных выступлений и создания новых персонажей. В 1960-х годах шале перенесли в Рочестер.

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Пожары и восстановление

Пожар на Файлингдейлс-Мур в 2025 году повредил около 25 квадратных километров пустошей и леса, сообщила пожарно-спасательная служба Северного Йоркшира. Historic England совместно с администрацией национального парка Норт-Йорк-Мурс оценивает масштабы ущерба с помощью дронов.

В перечень также вошли Hall’s Croft в Стратфорд-апон-Эйвоне — исторический дом дочери Уильяма Шекспира, внешние части которого нуждаются в ремонте после повреждения автомобилем, — и ветряная мельница Бидстон XVIII века в Виррале.

В то же время 85 объектов исключили из реестра после работ по сохранению, в том числе гавань Ньюлин в Корнуолле и садовый домик Эдварда Дженнера в Беркли, который описывают как место первой в мире клиники вакцинации. В 2025–2026 годах Historic England направила более 12 млн фунтов стерлингов грантов на поддержку и ремонт 135 объектов из реестра. Сейчас в нем остаются почти 5 тыс. памятников.

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