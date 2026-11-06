来自俄罗斯的亿万富翁亚历山大·马什拉博夫获得了哈萨克斯坦国籍

俄罗斯亿万富翁亚历山大·马什拉博夫已成为哈萨克斯坦公民，并提交了放弃俄罗斯护照的申请。该国总统卡西姆-若马尔特·托卡耶夫于2026年10月30日签署了相关法令。

哈萨克斯坦人工智能与数字发展部长扎斯兰·马迪耶夫在Facebook上公布了马什拉博夫获得哈萨克斯坦国籍的消息。从公布的照片来看，他亲自向这位企业家颁发了新护照。

马迪耶夫祝贺该国又添一位亿万富翁，并感谢美国人工智能初创公司Higgsfield团队为哈萨克斯坦人工智能产业发展所作的贡献。 据他介绍，该公司的产品在国际市场上广受欢迎，用户数量已超过4000万。

据彭博社援引Higgsfield一位女发言人的话报道，马什拉博夫已提交了放弃俄罗斯国籍的申请。近年来，这位商人一直居住在美国，特别是根据他在领英（LinkedIn）上的个人资料显示，他住在洛杉矶。

该通讯社提醒称，哈萨克斯坦法律不允许拥有双重国籍。

今年8月，俄罗斯版《福布斯》曾计划将马什拉博夫列入其俄罗斯亿万富豪榜。

来源：扎斯兰·马迪耶夫

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