Próby Rosji zmniejszenia zależności od zachodnich producentów leków nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Nawet prawie pięć lat po rozpoczęciu pełnej inwazji na Ukrainę zagraniczne leki, na które nie obejmują sankcji, nadal kosztują rosyjski budżet miliardy dolarów.

Według szacunków agencji Bloomberg, opartych na danych grupy badawczej DSM, około 56% z prawie 700 mld rubli (8,6 mld dolarów), które Rosja wydała na leki w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2026 roku, przypadło na produkty importowane. Chodzi przede wszystkim o złożone preparaty, których rosyjscy producenci nie są w stanie samodzielnie odtworzyć.

Dla porównania, w 2022 r. udział leków importowanych w rosyjskich wydatkach na leki wynosił 57%. Tym samym w ciągu kilku lat zależność od zagranicznych produktów farmaceutycznych praktycznie nie uległa zmianie.

Jak zaznaczono w artykule, znaczna część krytycznie ważnego importu farmaceutycznego pochodzi z krajów, które Moskwa uznaje za „nieprzyjazne”.

Zgodnie z planem rozwoju opieki zdrowotnej, zatwierdzonym pod koniec ubiegłego roku przez rosyjskiego przywódcę Władimira Putina, rząd Federacji Rosyjskiej dąży do osiągnięcia poziomu, przy którym 80% leków niezbędnych do życia, stanowiących główną część zamówień państwowych, będzie produkowanych w kraju.

Jednak wyniki za pierwsze trzy kwartały 2026 roku wskazują na znaczącą obecność zagranicznych producentów na rynku rosyjskim.

Według danych rosyjskiej platformy analitycznej „Kursor” w rankingu firm farmaceutycznych przodują zachodni giganci. Wśród nich znajdują się szwajcarskie Roche Holding AG i Novartis AG, a także brytyjska AstraZeneca Plc.

W pierwszej dziesiątce znalazły się również francuska firma Sanofi, argentyńska Tuteur Group oraz amerykańskie AbbVie Inc. i Johnson & Johnson. Jednocześnie w pierwszej dziesiątce reprezentowane są tylko trzy rosyjskie firmy.

Produkty farmaceutyczne i podstawowe wyroby medyczne w większości nie podlegają sankcjom Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii ze względów humanitarnych.

Dlatego handel lekami pozostaje jednym z najbardziej widocznych wyjątków na tle ogólnego ograniczenia stosunków handlowych po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku.

Według danych Eurostatu całkowity wolumen eksportu z UE do Rosji w ciągu siedmiu miesięcy 2026 roku, do końca lipca włącznie, zmniejszył się niemal o połowę w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku. Jednocześnie eksport produktów farmaceutycznych wzrósł o prawie jedną trzecią — do 6,7 mld euro.

Zagraniczni producenci dostarczają do Rosji nie tylko gotowe leki importowane, ale także produkty, które są częściowo wytwarzane bezpośrednio na terytorium Rosji. W szczególności w kraju posiadają zakłady produkcyjne firmy AstraZeneca, Novartis i Sanofi.

Jeśli zagraniczna firma zlokalizuje produkcję w Rosji, rosyjski rząd klasyfikuje odpowiednie preparaty jako krajowe.

Aby zmniejszyć zależność od zagranicznych leków i zapobiec ich niedoborom, władze rosyjskie przedłużyły obowiązywanie mechanizmu, który pozwala na import leków pakowanych do sprzedaży na rynkach zagranicznych. Będzie on obowiązywał do końca przyszłego roku.

Ponadto rząd uprościł procedury importu nowych, zaawansowanych technologicznie leków zagranicznych.

Według obliczeń agencji Bloomberg opartych na danych Federalnej Służby Statystyki Rosji, w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2026 roku wielkość produkcji farmaceutycznej w kraju była o około 71% wyższa niż w analogicznym okresie 2021 roku.

Rosyjskie firmy rzeczywiście zdołały stworzyć alternatywy dla niektórych znanych zagranicznych leków. W szczególności opracowały zamienniki preparatu Ozempic duńskiej firmy Novo Nordisk A/S, który jest szeroko stosowany w leczeniu cukrzycy i wspomaganiu odchudzania.

Rosyjscy producenci aktywnie kopiują również lek rozrzedzający krew Xarelto, opracowany przez niemieckiego giganta farmaceutycznego Bayer AG.

Jednak, jak pisze Bloomberg, zależność Rosji od importu pozostaje znaczna w segmencie drogich i specjalistycznych leków. Chodzi przede wszystkim o leki stosowane w leczeniu nowotworów, chorób autoimmunologicznych i rzadkich schorzeń.

Rosyjscy producenci stopniowo zastępują niektóre zagraniczne leki, jednak głównie kopiują już istniejące preparaty, a nie tworzą własne innowacyjne rozwiązania.

Opracowywanie złożonych i innowacyjnych leków wiąże się z wysokim prawdopodobieństwem niepowodzenia. Przedstawiciele rosyjskich władz od lat omawiają mechanizmy wsparcia krajowego przemysłu farmaceutycznego, jednak nie spieszą się z podjęciem odpowiednich ryzyk finansowych i technologicznych.

Ponadto rosyjscy producenci borykają się z brakiem długoterminowego finansowania, wysokimi stopami procentowymi oraz niepewnością co do przyszłej wielkości rynku.

W rezultacie, pomimo wzrostu produkcji krajowej i prób zastąpienia zagranicznych leków, Rosja nadal wydaje znaczne środki na import leków. Dotyczy to zwłaszcza leków złożonych, których wytworzenie wymaga nowoczesnych technologii i znacznych inwestycji.

Informuje o tym agencja Bloomberg.

Wcześniej rosyjski dyktator Władimir Putin skarżył się na zachodnie sankcje wobec Rosji, nazywając je „głupotą” i przyznając, że mają one odczuwalny wpływ na kraj-agresora.

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