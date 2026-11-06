俄罗斯试图减少对西方制药商的依赖，但未能取得预期效果。即便在全面入侵乌克兰近五年后，那些未受制裁影响的外国药品仍继续让俄罗斯财政支出数十亿美元。

据彭博社根据DSM研究小组的数据估算，2026年前八个月，俄罗斯在药品上的支出近7000亿卢布（86亿美元），其中约56%用于进口药品。 这主要涉及俄罗斯制造商无法独立复制的复杂药品。

相比之下，2022年进口药品在俄罗斯药品支出中的占比为57%。由此可见，短短几年间，对外国药品的依赖程度几乎没有变化。

报道指出，大部分至关重要的药品进口来自莫斯科视为“不友好”的国家。

根据俄罗斯总统弗拉基米尔·普京于去年年底批准的卫生保健发展计划， 俄罗斯政府力争实现80%的救命药物——这些药物占政府采购的主要份额——由国内生产。

然而，2026年前三季度的数据显示，外国制造商在俄罗斯市场仍占据相当大的份额。

据俄罗斯分析平台“Cursor”数据显示，制药公司排行榜由西方巨头领跑。其中包括瑞士的罗氏控股（Roche Holding AG）和诺华（Novartis AG），以及英国的阿斯利康（AstraZeneca Plc）。

法国的赛诺菲（Sanofi）、阿根廷的图图尔集团（Tuteur Group）以及美国的艾伯维（AbbVie Inc.）和强生（Johnson & Johnson）也跻身前十。与此同时，前十名中仅有三家俄罗斯公司。

出于人道主义考虑，药品和基本医疗用品大多不受美国、欧盟和英国制裁的影响。

因此，在2022年俄罗斯入侵乌克兰后商业往来普遍减少的背景下，药品贸易仍是最显著的例外之一。

据欧盟统计局（Eurostat）数据显示，2026年1月至7月底（含7月）这七个月内，欧盟对俄罗斯的出口总额与2022年同期相比几乎减半。 与此同时，药品出口额却增长了近三分之一，达到67亿欧元。

外国制造商不仅向俄罗斯供应成品进口药品，还供应部分直接在俄罗斯境内生产的产品。特别是，阿斯利康（AstraZeneca）、诺华（Novartis）和赛诺菲（Sanofi）都在该国拥有生产能力。

如果外国公司在俄罗斯实现生产本地化，俄罗斯政府将把相关药品归类为国产药品。

为减少对外国药品的依赖并防止药品短缺，俄罗斯当局延长了允许进口为外国市场销售而包装的药品的机制有效期。该机制将持续至明年年底。

此外，政府还简化了进口新型高科技外国药品的程序。

据彭博社根据俄罗斯联邦国家统计局数据测算，2026年前八个月，该国药品产量较2021年同期增长了约71%。

俄罗斯企业确实成功开发出了一些知名外国药物的替代品。特别是，他们研发了丹麦诺和诺德公司（Novo Nordisk A/S）生产的Ozempic的替代品，该药物被广泛用于治疗糖尿病和辅助减肥。

此外，俄罗斯制造商还在积极仿制由德国制药巨头拜耳（Bayer AG）研发的抗凝血药物Xarelto。

然而，据彭博社报道，在高价和专科药品领域，俄罗斯对进口的依赖程度依然很高。这主要涉及用于治疗癌症、自身免疫性疾病和罕见病的药物。

俄罗斯制造商正在逐步替代部分外国药品，但主要还是在仿制现有药物，而非开发自己的创新产品。

研发复杂且创新的药品往往伴随着较高的失败概率。俄罗斯政府官员多年来一直在讨论支持国内制药行业的机制，但并不急于承担相应的财务和技术风险。

此外，俄罗斯生产商还面临长期融资短缺、高利率以及未来市场规模不确定性等问题。

结果，尽管国内生产有所增长，且试图替代进口药品，俄罗斯仍在药品进口上持续投入巨资。这尤其体现在复杂药物的生产上，其研发需要现代技术和大规模投资。

彭博社报道了这一情况。

此前，俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京曾抱怨西方对俄罗斯实施的制裁，称其为“愚蠢之举”，并承认这些制裁对这个侵略国产生了切实的影响。

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