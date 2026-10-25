путін визнав болючий вплив західних санкцій на економіку росії

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Російський диктатор володимир путін поскаржився на західні санкції проти рф, назвавши їх «дурістю» та визнавши їхній відчутний вплив на країну-агресорку.

У коментарі російським пропагандистським медіа очільник кремля заявив, що іноземні компанії нібито зазнали втрат через вихід з російського ринку під тиском своїх урядів, а також запевнив у намірах створити «сприятливі умови» для тих західних бізнесів, які продовжують діяльність у росії. Водночас путін публічно висловив невдоволення обмеженнями, запровадженими міжнародною спільнотою проти держави-агресорки.

Джерело: путін у коментарі російським пропагандистським медіа.

Ці заяви глави Кремля пролунали на тлі передачі під тимчасове управління російських активів низки іноземних компаній. У вересні відповідний указ Путіна стосувався активів швейцарської Nestle, американського виробника пакування Aptar, німецької мережі гіпермаркетів Metro, французького рітейлера Auchan, логістичної компанії FM Logistic та Лемана Про, яка раніше працювала під брендом Leroy Merlin.

Раніше у росії націоналізували компанію, яка причетна до розробки гри «Мир танков».

Генпрокуратура рф звернулася до суду з позовом про передання в дохід держави низки активів, які пов'язують з основним власником компанії «Южуралзолото» Константином Струковим. Він входить до топ-100 найбагатших росіян.

Нагадаємо, найбільший виробник макаронів «Макфа» Юревича перейшов під управління «кишенькового» банку сина найближчого соратника путіна Патрушева.

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