Путин признал, что западные санкции оказывают болезненное влияние на экономику России

Российский диктатор Владимир Путин пожаловался на западные санкции против РФ, назвав их «глупостью» и признав их ощутимое влияние на страну-агрессора.

В комментарии российским пропагандистским СМИ глава Кремля заявил, что иностранные компании якобы понесли убытки из-за ухода с российского рынка под давлением своих правительств, а также заверил в намерении создать «благоприятные условия» для тех западных компаний, которые продолжают деятельность в России. В то же время Путин публично выразил недовольство ограничениями, введенными международным сообществом против государства-агрессора.

Источник: Путин в комментарии российским пропагандистским СМИ.

Эти заявления главы Кремля прозвучали на фоне передачи под временное управление российским властям активов ряда иностранных компаний. В сентябре соответствующий указ Путина касался активов швейцарской Nestle, американского производителя упаковки Aptar, немецкой сети гипермаркетов Metro, французского ритейлера Auchan, логистической компании FM Logistic и Лемана Про, которая ранее работала под брендом Leroy Merlin.

Ранее в России национализировали компанию, причастную к разработке игры «Мир танков».

Генеральная прокуратура РФ обратилась в суд с иском о передаче в доход государства ряда активов, которые связывают с основным владельцем компании «Южуралзолото» Константином Струковым. Он входит в топ-100 самых богатых россиян.

Напомним, крупнейший производитель макарон «Макфа» Юревича перешел под управление «карманного» банка сына ближайшего соратника Путина Патрушева.

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