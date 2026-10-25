Rosyjski dyktator Władimir Putin skrytykował zachodnie sankcje wobec Federacji Rosyjskiej, nazywając je „głupotą” i przyznając, że mają one odczuwalny wpływ na kraj-agresora.

W komentarzu dla rosyjskich mediów propagandowych przywódca Kremla stwierdził, że zagraniczne firmy rzekomo poniosły straty w wyniku wycofania się z rosyjskiego rynku pod presją swoich rządów, a także zapewnił o zamiarze stworzenia „sprzyjających warunków” dla tych zachodnich przedsiębiorstw, które kontynuują działalność w Rosji. Jednocześnie Putin publicznie wyraził niezadowolenie z ograniczeń nałożonych przez społeczność międzynarodową na państwo-agresora.

Źródło: Putin w komentarzu dla rosyjskich mediów propagandowych.

Te oświadczenia szefa Kremla padły w kontekście przekazania rosyjskim władzom tymczasowego zarządzania aktywami szeregu zagranicznych firm. We wrześniu odpowiedni dekret Putina dotyczył aktywów szwajcarskiej firmy Nestlé, amerykańskiego producenta opakowań Aptar, niemieckiej sieci hipermarketów Metro, francuskiego detalisty Auchan, firmy logistycznej FM Logistic oraz Lemana Pro, która wcześniej działała pod marką Leroy Merlin.

Wcześniej w Rosji znacjonalizowano firmę zaangażowaną w tworzenie gry „World of Tanks”.

Prokuratura Generalna Federacji Rosyjskiej zwróciła się do sądu z wnioskiem o przekazanie na rzecz państwa szeregu aktywów powiązanych z głównym właścicielem spółki „Yuzhuralzoloto”, Konstantinem Strukowem. Znajduje się on w pierwszej setce najbogatszych Rosjan.

Przypomnijmy, że największy producent makaronów „Makfa”, należący do Jurewicza, przeszedł pod zarząd „kieszonkowego” banku syna najbliższego współpracownika Putina, Patrušewa.

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