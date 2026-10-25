俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京对西方针对俄罗斯的制裁表示不满，称其为“愚蠢之举”，并承认这些制裁对这个侵略国产生了切实的影响。

在接受俄罗斯宣传媒体采访时，这位克里姆林宫领导人声称，外国公司因在本国政府施压下退出俄罗斯市场而蒙受了损失，并保证将致力于为 。与此同时，普京公开表达了对国际社会针对该侵略国实施的限制措施的不满。

来源：普京在接受俄罗斯宣传媒体采访时发表的评论。

克里姆林宫领导人的这些言论，是在多家外国公司的俄罗斯资产被移交至临时管理之下之际发表的。9月，普京签署的相关法令涉及瑞士雀巢公司、 美国包装制造商Aptar、德国大型超市连锁店Metro、法国零售商欧尚（Auchan）、物流公司FM Logistic以及此前以Leroy Merlin品牌运营的莱曼普罗（Leman Pro）。

此前，俄罗斯曾将一家参与开发《坦克世界》游戏的公司国有化。

俄罗斯总检察长办公室已向法院提起诉讼，要求将与“南乌拉尔黄金”公司主要所有者康斯坦丁·斯特鲁科夫有关的一系列资产移交国家。 他位列俄罗斯百大富豪之列。

需要指出的是，尤雷维奇旗下的最大面食生产商“马克法”已转由普京最亲密的盟友帕特鲁舍夫之子名下的“傀儡银行”接管。

关注我们在