Prezydent USA Donald Trump negatywnie ocenił ustawę zakazującą importu rosyjskiego paliwa do Stanów Zjednoczonych. Amerykański przywódca nazwał ten dokument „dość złym” i oświadczył, że przyjrzy się tej sprawie.

Podczas rozmowy z dziennikarzami jeden z przedstawicieli mediów zwrócił uwagę Trumpa na tankowiec z rosyjskim olejem napędowym, który przemierza Ocean Atlantycki i prawdopodobnie zmierza do USA.

Dziennikarz przypomniał, że w 2022 roku Kongres uchwalił ustawę zakazującą rozładunku takiego paliwa na terytorium Stanów Zjednoczonych. Dokument podpisał ówczesny prezydent Joe Biden.

Początkowo Trump zapytał, czy chodzi o ustawę Jonesa. Jednak dziennikarz wyjaśnił, że ma na myśli inny akt prawny, uchwalony przez Kongres i podpisany przez Bidena.

Następnie amerykański prezydent wypowiedział się negatywnie na temat tego dokumentu.

„A, przez Bidena? Jak w ogóle importujecie... Cóż, w takim razie to chyba dość zła ustawa. Przyjrzę się tej sprawie. Oczywiście” – oświadczył Trump.

W ten sposób prezydent USA obiecał zająć się obowiązującym zakazem, ale nie sprecyzował, czy jego administracja planuje znowelizować ustawę, czy też podjąć inne działania.

Wcześniej Trump i rosyjski dyktator Władimir Putin zawarli porozumienie w sprawie oleju napędowego, które przewiduje częściowe złagodzenie ograniczeń sankcyjnych i umożliwia Rosji eksportowanie do USA ograniczonych ilości paliwa.

Decyzja ta była związana z próbą amerykańskiej administracji zareagowania na wzrost cen oleju napędowego w przededniu wyborów uzupełniających w USA. Wzrost cen wywołał niezadowolenie wśród Amerykanów.

Jednak republikanie ponieśli porażkę w wyborach uzupełniających, a działania administracji Trumpa nie pomogły partii uniknąć niekorzystnego wyniku.

Informuje o tym służba prasowa Białego Domu.

Obecnie dwa z trzech tankowców z rosyjskim paliwem, które płynęły do USA, zmieniły trasę. Zagroziło to wcześniej zawartej umowie w sprawie oleju napędowego między prezydentem USA Donaldem Trumpem a rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem.

Ponadto zwycięstwo Partii Demokratycznej w wyborach do Kongresu USA może utrudnić realizację szeroko zakrojonych inicjatyw obronnych prezydenta Donalda Trumpa. Zagrożone są w szczególności projekt systemu obrony przeciwrakietowej „Złota Kopuła” oraz program tworzenia „Złotej Floty”.

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