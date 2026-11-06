Trump obiecał zbadać kwestię zakazu importu rosyjskiego paliwa do Stanów Zjednoczonych
Prezydent USA Donald Trump negatywnie ocenił ustawę zakazującą importu rosyjskiego paliwa do Stanów Zjednoczonych. Amerykański przywódca nazwał ten dokument „dość złym” i oświadczył, że przyjrzy się tej sprawie.
Podczas rozmowy z dziennikarzami jeden z przedstawicieli mediów zwrócił uwagę Trumpa na tankowiec z rosyjskim olejem napędowym, który przemierza Ocean Atlantycki i prawdopodobnie zmierza do USA.
Dziennikarz przypomniał, że w 2022 roku Kongres uchwalił ustawę zakazującą rozładunku takiego paliwa na terytorium Stanów Zjednoczonych. Dokument podpisał ówczesny prezydent Joe Biden.
Początkowo Trump zapytał, czy chodzi o ustawę Jonesa. Jednak dziennikarz wyjaśnił, że ma na myśli inny akt prawny, uchwalony przez Kongres i podpisany przez Bidena.
Następnie amerykański prezydent wypowiedział się negatywnie na temat tego dokumentu.
„A, przez Bidena? Jak w ogóle importujecie... Cóż, w takim razie to chyba dość zła ustawa. Przyjrzę się tej sprawie. Oczywiście” – oświadczył Trump.
W ten sposób prezydent USA obiecał zająć się obowiązującym zakazem, ale nie sprecyzował, czy jego administracja planuje znowelizować ustawę, czy też podjąć inne działania.
Wcześniej Trump i rosyjski dyktator Władimir Putin zawarli porozumienie w sprawie oleju napędowego, które przewiduje częściowe złagodzenie ograniczeń sankcyjnych i umożliwia Rosji eksportowanie do USA ograniczonych ilości paliwa.
Decyzja ta była związana z próbą amerykańskiej administracji zareagowania na wzrost cen oleju napędowego w przededniu wyborów uzupełniających w USA. Wzrost cen wywołał niezadowolenie wśród Amerykanów.
Jednak republikanie ponieśli porażkę w wyborach uzupełniających, a działania administracji Trumpa nie pomogły partii uniknąć niekorzystnego wyniku.
Informuje o tym służba prasowa Białego Domu.
Obecnie dwa z trzech tankowców z rosyjskim paliwem, które płynęły do USA, zmieniły trasę. Zagroziło to wcześniej zawartej umowie w sprawie oleju napędowego między prezydentem USA Donaldem Trumpem a rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem.
Ponadto zwycięstwo Partii Demokratycznej w wyborach do Kongresu USA może utrudnić realizację szeroko zakrojonych inicjatyw obronnych prezydenta Donalda Trumpa. Zagrożone są w szczególności projekt systemu obrony przeciwrakietowej „Złota Kopuła” oraz program tworzenia „Złotej Floty”.