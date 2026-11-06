Ukraina planuje przedłużyć umowę ze Starshield — podaje Reuters

Okres obowiązywania umowy Ukrainy z amerykańskim rządowym systemem satelitarnym Starshield wygasa w przyszłym roku. Strona ukraińska powinna już rozpocząć negocjacje w sprawie jej przedłużenia, aby z wyprzedzeniem ustalić warunki nowej umowy.

„W przyszłym roku wygasa umowa ze Starshield. Zdajemy sobie sprawę, że zawarcie nowej umowy wymaga czasu” – powiedział dyplomata.

Według Denisa Senika negocjacje w sprawie przedłużenia porozumienia warto rozpocząć już teraz.

„Chcemy mieć jasność, czy dojdzie do przedłużenia i na jakich warunkach” – zaznaczył.

Jak informowała agencja Ukrinform, Komisja Spraw Zagranicznych Senatu USA wysłała do prywatnych firm pisma z wezwaniem do zachowania dokumentów w związku z oczekiwanymi dochodzeniami. Mają one mieć miejsce podczas następnej sesji Kongresu, kiedy to kontrolę nad nim przejmą Demokraci.

O tym poinformował tymczasowy pełnomocnik ds. Ukrainy w USA Denys Senik, jak podaje agencja Reuters.

Przypomnijmy, że Komisja Senatu USA ds. Stosunków Międzynarodowych przygotowuje szeroko zakrojone dochodzenie związane z wykorzystaniem systemu satelitarnego Starshield na Ukrainie. W ramach tej inicjatywy wezwanie do zachowania wszystkich odpowiednich dokumentów otrzymał między innymi amerykański miliarder Elon Musk.

Ograniczenia dotyczące systemu Starshield spowodowały wstrzymanie działania 2 tysięcy dronów przechwytujących typu „Bars” – poinformował Zełenski.

Kongresmeni USA wezwali Pentagon do udzielenia Ukrainie gwarancji dostępu do systemów Starlink i Starshield.

Przypomnijmy, że prezydent USA Donald Trump osobiście zadzwonił do założyciela firmy SpaceX, Elona Muska, z żądaniem zniesienia ograniczeń prędkości i działania Starshield – wojskowej wersji systemu satelitarnego Starlink dla ukraińskich sił zbrojnych.

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