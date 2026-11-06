Украина планирует продлить контракт с Starshield, — Reuters

Срок действия контракта Украины с американской правительственной спутниковой системой Starshield истекает в следующем году. Украинская сторона уже должна начать переговоры о его продлении, чтобы заранее определить условия нового соглашения.

«В следующем году истекает срок действия контракта с Starshield. Мы понимаем, что для заключения нового соглашения требуется время», — сказал дипломат.

По словам Дениса Сеника, переговоры о продлении соглашений следует начать уже сейчас.

«Мы хотим иметь ясность: будет ли продление и на каких условиях», — отметил он.

Как сообщал «Укринформ», комитет Сената США по международным отношениям направил частным компаниям письма с призывом сохранить документы в преддверии ожидаемых расследований. Они должны состояться во время следующей сессии Конгресса, когда контроль над ним перейдет к демократам.

Об этом заявил временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник, сообщает Reuters.

Напомним, Комитет Сената США по международным отношениям готовит масштабное расследование, связанное с использованием спутниковой системы Starshield в Украине. В рамках этой инициативы требование сохранить все соответствующие документы получил, в частности, американский миллиардер Илон Маск.

Ограничения в отношении Starshield приостановили работу 2 тысяч дронов-перехватчиков «Барс» — Зеленский.

Конгрессмены США призвали Пентагон предоставить Украине гарантии доступа к Starlink и Starshield.

Напомним, президент США Дональд Трамп лично позвонил основателю компании SpaceX Илону Маску с требованием отменить ограничения скорости и работы Starshield — военной версии спутниковой системы Starlink для украинских военных.

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