乌克兰与美国政府卫星系统“Starshield”签订的合同将于明年到期。乌克兰方面已着手就续签事宜展开谈判，以便提前确定新协议的条款。

“明年与‘Starshield’的合同将到期。我们明白，达成新协议需要时间，”这位外交官表示。

据德尼·塞尼卡称，关于续签协议的谈判应立即启动。

“我们希望明确是否会续签以及具体条件如何，”他指出。

据乌克兰通讯社报道，美国参议院外交关系委员会已向私营企业发出信函，呼吁其在预期调查开始前妥善保存文件。这些调查预计将在下一届国会会议期间进行，届时国会控制权将移交民主党。

据路透社报道，乌克兰驻美临时代办德尼·塞尼克对此发表了上述声明。

需要指出的是，美国参议院外交关系委员会正在筹备一项大规模调查，内容涉及在乌克兰使用“Starshield”卫星系统一事。作为该调查的一部分，美国亿万富翁埃隆·马斯克等人士已收到保留所有相关文件的要求。

“Starshield”的限制措施导致2000架“巴尔斯”拦截无人机停止运作——泽连斯基表示。

美国国会议员呼吁五角大楼向乌克兰提供使用“星链”（Starlink）和“星盾”（Starshield）的保障。

回顾此前，美国总统唐纳德·特朗普曾亲自致电SpaceX公司创始人埃隆·马斯克，要求取消针对乌克兰军方的Starshield（即Starlink卫星系统的军用版本）在速度和运行方面的限制。

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