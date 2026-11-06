W Gruzji jedynie 13% Ukraińców posiada status rezydenta tego kraju

Według danych Narodowego Banku Gruzji 13% obywateli Ukrainy przebywających na terytorium tego kraju to rezydenci Gruzji.

Ukraińcy będący rezydentami Gruzji przebywają w tym kraju dłużej niż rok lub zamierzają pozostać tam przez okres dłuższy niż rok.

W związku z tym, zgodnie z metodologią Międzynarodowego Funduszu Walutowego, są oni uznawani za rezydentów Gruzji, a ich wydatki nie są uwzględniane w dochodach z podróży międzynarodowych.

Podano również, że w trzecim kwartale 2026 roku Gruzja uzyskała ponad 1,8 miliarda dolarów przychodów z turystyki. Według danych statystycznych, od lipca do września Ukraińcy przebywający w Gruzji wydali łącznie 68,4 miliona dolarów.

Informację tę podaje serwis Gruzja Online.

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