Wideo: W Cieśninie Ormuz zapaliły się dwa tankowce i holownik — Reuters

W Cieśninie Ormuz zapaliły się dwa tankowce i holownik. Według Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (KSR) do zdarzeń doszło po tym, jak statki próbowały przepłynąć trasami, które strona irańska uznaje za zabronione.

Iran oświadczył również, że jeden ze statków natrafił na minę morską. Szczegóły dotyczące tych incydentów nie zostały na razie podane.

Według informacji IRGC pierwszy tankowiec uderzył w minę morską podczas próby przepłynięcia na południe od Cieśniny Ormuz. W wyniku wybuchu na statku wybuchł pożar.

Drugi incydent miał miejsce we wschodniej części cieśniny. Tam zapalił się supertankowiec, który zboczył z trasy żeglugowej.

Do płonącego statku zbliżył się holownik, którego załoga próbowała pomóc w ugaszeniu pożaru. Jednak wkrótce ogień ogarnął również ten statek.

Strona irańska twierdzi, że przyczyną tych incydentów było naruszenie ustanowionych przez nią ograniczeń w żegludze.

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Jednocześnie nie ma na razie niezależnego potwierdzenia wszystkich okoliczności pożarów. Nie podano do wiadomości publicznej informacji o ofiarach, nazwach statków ani skali zniszczeń.

Cieśnina Ormuz jest jednym z najważniejszych szlaków morskich służących do transportu ropy naftowej na świecie. Przez nią przebiegają dostawy surowców energetycznych z krajów Zatoki Perskiej, dlatego zaostrzenie sytuacji w zakresie bezpieczeństwa stanowi zagrożenie dla międzynarodowej żeglugi i światowego rynku energetycznego.

Informację tę podano z powołaniem się na agencję Reuters.

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