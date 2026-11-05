W Polsce od czwartku obowiązują podwyższone maksymalne stawki wynagrodzenia notariuszy. Największa podwyżka dotyczy sporządzenia zwykłego testamentu: maksymalna stawka za tę usługę wzrosła z 50 do 200 złotych. O zmianach informuje RMF24.

Nowe stawki za testamenty i pełnomocnictwa

Maksymalna opłata za testament z zapisem, poleceniem lub wydziedziczeniem wyniesie 300 złotych wobec wcześniejszych 150 złotych. Za testament z zapisem windykacyjnym notariusz będzie mógł pobrać do 400 złotych zamiast 200. Maksymalną opłatę za odwołanie testamentu podniesiono z 30 do 50 złotych.

W przypadku pełnomocnictwa dotyczącego jednej czynności maksymalna stawka wzrosła z 30 do 100 złotych. Jeśli pełnomocnictwo obejmuje więcej niż jedną czynność, limit podniesiono ze 100 do 200 złotych. Notarialne poświadczenie własnoręczności podpisu na pełnomocnictwie lub innym dokumencie może kosztować do 60 złotych zamiast 20.

Formalności spadkowe i dotyczące nieruchomości

Maksymalne wynagrodzenie za akt poświadczenia dziedziczenia wzrosło z 50 do 200 złotych. Za europejskie poświadczenie spadkowe notariusz będzie mógł pobrać do 600 złotych, podczas gdy wcześniej limit wynosił 400 złotych.

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Osobno ustalono maksymalną opłatę za przygotowanie wniosku o wpis do księgi wieczystej — 300 złotych. Wcześniej usługa ta należała do ogólnej kategorii niewymienionych czynności notarialnych z maksymalną stawką 200 złotych. Limit dla innych czynności niewymienionych w przepisach wzrósł dwukrotnie — do 400 złotych.

Stawki dla transakcji o wysokiej wartości

W przepisach pojawił się także nowy próg taryfowy dla czynności notarialnych, których przedmiot wyceniono na ponad 5 mln złotych. W takich przypadkach maksymalna stawka wynosi 14 270 złotych oraz 0,15% kwoty przekraczającej 5 mln złotych. Dla wartości powyżej 2 mln złotych utrzymano stawkę 6770 złotych plus 0,25% kwoty ponad ten próg.

Nowe kwoty są jedynie górną granicą wynagrodzenia, dlatego notariusz może uzgodnić z klientem niższą opłatę. Ministerstwo Sprawiedliwości Polski wyjaśniało zmianę taryf wzrostem kosztów prowadzenia kancelarii notarialnych, w tym kosztów pracy i utrzymania lokali, a także złożonością i czasochłonnością niektórych procedur.

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