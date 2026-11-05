В Польше повысили максимальные тарифы нотариусов — RMF24

В Польше с четверга вступили в силу повышенные максимальные ставки нотариального вознаграждения. Наибольшее повышение касается оформления обычного завещания: максимальная ставка за эту услугу выросла с 50 до 200 злотых. Об изменениях сообщает RMF24.

Новые ставки для завещаний и доверенностей

Максимальная плата за завещание с завещательным отказом, возложением или лишением права на обязательную долю наследства составит 300 злотых против прежних 150 злотых. За завещание с виндикационным отказом нотариус сможет взимать до 400 злотых вместо 200. Максимальную плату за отмену завещания повысили с 30 до 50 злотых.

Для доверенности, касающейся одного действия, максимальная ставка выросла с 30 до 100 злотых. Если доверенность охватывает более одного действия, лимит повысили со 100 до 200 злотых. Нотариальное удостоверение подлинности собственноручной подписи на доверенности или другом документе может стоить до 60 злотых вместо 20.

Оформление наследства и недвижимости

Максимальное вознаграждение за акт удостоверения наследования выросло с 50 до 200 злотых. За европейское свидетельство о наследовании нотариус сможет взимать до 600 злотых, тогда как ранее предел составлял 400 злотых.

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Отдельно установили максимальную плату за подготовку заявления о внесении записи в земельно-ипотечную книгу — 300 злотых. Ранее эта услуга относилась к общей категории не перечисленных нотариальных действий с максимальным тарифом 200 злотых. Лимит для других не указанных в правилах действий вырос вдвое — до 400 злотых.

Тарифы для сделок высокой стоимости

В правилах также появился новый тарифный порог для нотариальных действий, предмет которых оценивается более чем в 5 млн злотых. В таких случаях максимальная ставка составляет 14 270 злотых и 0,15% от суммы, превышающей 5 млн злотых. Для стоимости свыше 2 млн злотых сохраняется ставка 6770 злотых плюс 0,25% от суммы сверх этого порога.

Новые суммы являются лишь верхней границей вознаграждения, поэтому нотариус может договориться с клиентом о более низкой оплате. Министерство юстиции Польши объясняло пересмотр тарифов ростом расходов на работу нотариальных контор, в частности расходов на труд и содержание помещений, а также сложностью и продолжительностью отдельных процедур.

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