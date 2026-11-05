波兰上调公证人最高收费标准——RMF24

波兰自周四起实施提高后的公证人报酬最高标准。涨幅最大的是办理普通遗嘱：该项服务的最高收费从50兹罗提上涨至200兹罗提。RMF24报道了这一变化。

遗嘱和授权委托书的新标准

包含遗赠、负担或剥夺法定继承份额权利的遗嘱，最高收费将为300兹罗提，此前为150兹罗提。对于包含物权性遗赠的遗嘱，公证人可收取的费用将从200兹罗提高至最多400兹罗提。撤销遗嘱的最高收费从30兹罗提提高至50兹罗提。

对于涉及一项行为的授权委托书，最高收费从30兹罗提提高至100兹罗提。若授权委托书涵盖多于一项行为，收费上限从100兹罗提提高至200兹罗提。对授权委托书或其他文件上亲笔签名真实性进行公证认证的费用，可从20兹罗提提高至最多60兹罗提。

继承和房地产手续

继承证明书的最高报酬从50兹罗提提高至200兹罗提。对于欧洲继承证书，公证人可收取最多600兹罗提，而此前上限为400兹罗提。

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另行设定了准备向土地和抵押登记簿登记申请的最高收费，为300兹罗提。此前，这项服务属于未列明公证行为的一般类别，最高收费为200兹罗提。规则中未列明的其他行为的上限翻了一番，达到400兹罗提。

高价值交易的收费标准

规则还为标的估值超过500万兹罗提的公证行为设立了新的收费门槛。在此类情况下，最高收费为14,270兹罗提，另加超过500万兹罗提部分的0.15%。对于价值超过200万兹罗提的情形，仍适用6,770兹罗提加上超过该门槛部分0.25%的收费标准。

新金额仅为报酬上限，因此公证人可以与客户协商较低的收费。波兰司法部解释称，调整收费标准是由于公证事务所运营成本上升，包括劳动力和场所维护成本，以及部分程序的复杂性和耗时。

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