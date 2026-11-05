由MBDA牵头的欧洲财团计划在2029年底前，对Hydis高超音速拦截器全系统演示器进行飞行测试。该公司代表利昂内尔·马赞克在法国巴黎举行的Euronaval展会上表示，据Defense News报道。

Hydis正与由西班牙Sistemas de Misiles协调的Hydef项目竞争欧洲防务基金为第二阶段研发提供的1亿欧元资金。有关资金分配的决定将于月底作出。该基金计划在2026年工作计划框架内仅资助两项提案中的一项。

测试与资金

Hydis当前为期三年的阶段将持续至2027年5月。该阶段获得了8000万欧元欧洲资金，以及来自法国、意大利、德国和荷兰的另外5700万欧元。在这一阶段，财团正开展地面演示，以将单项解决方案的技术成熟度提升至九级量表中的第三级或第四级。

第二阶段计划从2027年年中持续至2029年年中，将包括全尺寸飞行测试。该财团预计将纳入36家工业和科研合作伙伴以及14家分包商，而目前项目有19家公司参与。其中，Safran将供应末端制导传感器，Thales、Saab和Leonardo将提供通信及数据传输系统。

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拦截高超音速目标

MBDA展示了一种四级拦截导弹概念，其设计用于打击在中等高度水平飞行的高超音速目标，以及沿更陡峭轨迹飞行的弹道导弹。该系统将按照动能毁伤目标的原则运行，并利用Aster防空导弹的飞行控制技术成果，而高功率固体推进剂发动机将由意大利Avio供应。

马赞克表示，拦截的关键要素将是预测在30至45公里高度机动的高超音速滑翔飞行器的轨迹。为此，计划使用人工智能，在发现目标后实时计算拦截点和拦截时间。该项目 предусматривает最多使用两枚导弹打击一个目标，目标与拦截器的接近速度可能达到每秒5公里。

拦截器的生产计划于2030年代前半期开始。这种导弹长约7米，将兼容舰载Mark 41垂直发射系统以及Naval Group未来版本的Sylver VLS。

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