Europejskie konsorcjum kierowane przez MBDA planuje przeprowadzić próby w locie pełnosystemowego demonstratora hipersonicznego pocisku przechwytującego Hydis do końca 2029 roku. Poinformował o tym przedstawiciel firmy Lionel Mazenq podczas wystawy Euronaval w Paryżu we Francji, pisze Defense News.

Hydis konkuruje z programem Hydef, koordynowanym przez hiszpańską firmę Sistemas de Misiles, o 100 mln euro finansowania z Europejskiego Funduszu Obronnego na drugi etap rozwoju. Decyzja o przyznaniu środków ma zostać podjęta pod koniec miesiąca. Fundusz planuje sfinansować tylko jedną z dwóch propozycji w ramach programu prac na 2026 rok.

Testy i finansowanie

Obecna trzyletnia faza Hydis potrwa do maja 2027 roku. Otrzymała 80 mln euro europejskiego finansowania oraz dodatkowe 57 mln euro od Francji, Włoch, Niemiec i Niderlandów. Na tym etapie konsorcjum prowadzi demonstracje naziemne, aby podnieść gotowość technologiczną poszczególnych rozwiązań do trzeciego lub czwartego poziomu w dziewięciostopniowej skali.

Druga faza jest planowana na okres od połowy 2027 roku do połowy 2029 roku. Będzie obejmować pełnoskalowe próby w locie. Do konsorcjum ma wejść 36 partnerów przemysłowych i naukowych oraz 14 podwykonawców, podczas gdy obecnie w projekcie uczestniczy 19 firm. W szczególności Safran ma dostarczać sensory naprowadzania końcowego, a Thales, Saab i Leonardo — systemy łączności i transmisji danych.

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Przechwytywanie celów hipersonicznych

MBDA zaprezentowała koncepcję czterostopniowego pocisku przechwytującego, przeznaczonego do zwalczania zarówno celów hipersonicznych poruszających się poziomo na średnich wysokościach, jak i pocisków balistycznych o bardziej stromej trajektorii. System ma działać na zasadzie kinetycznego niszczenia celu i wykorzystywać rozwiązania z pocisku obrony powietrznej Aster do sterowania lotem, natomiast silniki na paliwo stałe o dużej mocy ma dostarczać włoska firma Avio.

Według Mazenqa kluczowym elementem przechwycenia będzie prognozowanie trajektorii manewrujących hipersonicznych pojazdów szybujących na wysokościach od 30 do 45 km. W tym celu planowane jest wykorzystanie sztucznej inteligencji, która po wykryciu celu będzie w czasie rzeczywistym obliczać punkt i czas przechwycenia. Projekt przewiduje możliwość rażenia celu maksymalnie dwoma pociskami, a prędkość zbliżania się celu i przechwytującego może osiągnąć 5 km na sekundę.

Rozpoczęcie produkcji pocisku przechwytującego zaplanowano na pierwszą połowę lat 30. XXI wieku. Pocisk o długości około siedmiu metrów ma być kompatybilny z okrętowymi pionowymi wyrzutniami Mark 41 oraz przyszłą wersją Sylver VLS firmy Naval Group.

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