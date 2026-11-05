Европейский консорциум во главе с MBDA планирует провести летные испытания полнофункционального демонстратора гиперзвукового перехватчика Hydis до конца 2029 года. Об этом представитель компании Лионель Мазенк сообщил на выставке Euronaval в Париже, Франция, пишет Defense News.

Hydis конкурирует с программой Hydef, которую координирует испанская Sistemas de Misiles, за 100 млн евро финансирования Европейского оборонного фонда для второго этапа разработки. Решение о выделении средств должны принять в конце месяца. Фонд планирует профинансировать только одно из двух предложений в рамках рабочей программы на 2026 год.

Испытания и финансирование

Текущая трехлетняя фаза Hydis продлится до мая 2027 года. Она получила 80 млн евро европейского финансирования и еще 57 млн евро от Франции, Италии, Германии и Нидерландов. На этом этапе консорциум проводит наземные демонстрации, чтобы повысить технологическую готовность отдельных решений до третьего или четвертого уровня по девятиуровневой шкале.

Вторая фаза запланирована на период с середины 2027 года до середины 2029 года. Она будет включать полномасштабные летные испытания. В консорциум должны войти 36 промышленных и научных партнеров и 14 субподрядчиков, тогда как сейчас в проекте участвуют 19 компаний. В частности, Safran должна поставлять датчики терминального наведения, а Thales, Saab и Leonardo — средства связи и передачи данных.

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Перехват гиперзвуковых целей

MBDA представила концепцию четырехступенчатой ракеты-перехватчика, предназначенной для поражения как гиперзвуковых целей, движущихся горизонтально на средних высотах, так и баллистических ракет с более крутой траекторией. Система должна работать по принципу кинетического поражения цели и использовать разработки ракеты ПВО Aster для управления полетом, а твердотопливные двигатели высокой мощности будет поставлять итальянская Avio.

По словам Мазенка, ключевым элементом перехвата станет прогнозирование траектории маневрирующих гиперзвуковых планирующих блоков на высотах от 30 до 45 км. Для этого планируется использовать искусственный интеллект, который после обнаружения цели будет в реальном времени рассчитывать точку и время перехвата. Проект предусматривает возможность поражения цели максимум двумя ракетами, а скорость сближения цели и перехватчика может достигать 5 км в секунду.

Начало производства перехватчика запланировано на первую половину 2030-х годов. Ракета длиной около семи метров должна быть совместима с корабельными установками вертикального пуска Mark 41 и будущей версией Sylver VLS от Naval Group.

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