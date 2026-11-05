2026年11月4日，埃里温反腐败法院对俄裔亚美尼亚亿万富翁、“强大亚美尼亚”反对党领袖萨姆韦尔·卡拉佩蒂扬下达了为期一个月的逮捕令。庭审持续了一整夜。

此前一天，调查委员会的工作人员根据刑事诉讼程序，对65处地址进行了搜查，除卡拉佩蒂扬外，该案还涉及另外35人。 据调查方称，该商人领导了一个犯罪团伙，该团伙侵吞了其名下公司“亚美尼亚电力网络”超过230亿德拉姆（约合6400万美元）的资金。

卡拉佩蒂安的支持者认为，此次再次逮捕他，是企图迫使“强力亚美尼亚”党支持总理尼科尔·帕希尼扬提出的宪法改革。 修改亚美尼亚宪法是阿塞拜疆在和平解决框架内提出的要求之一。

帕希尼扬领导的“公民契约”党在议会中缺乏足够票数来举行全民公投。 与此同时，反对派“强力亚美尼亚”党反对这些修改，声称对阿塞拜疆的让步将有损该国的民族尊严。

萨姆韦尔·卡拉佩蒂扬于2025年6月首次被捕，被指控煽动夺取政权。 起因是他与帕希尼扬就亚美尼亚使徒教会问题发生的公开冲突。半年后，这位商人被转为软禁。

在此对峙背景下，亚美尼亚当局接管了原属卡拉佩蒂扬的“亚美尼亚电力网络”公司，并启动了国有化程序。 政府曾提议以6230万美元的价格回购该公司股份，但要求其退还过去10年的股息。若按此条件，实际回购金额可能缩减至38万美元。

俄罗斯宣传媒体报道了这一消息。

亚美尼亚一名反对派人士在与帕希尼扬发生冲突后被拘留（视频）

一位著名的俄罗斯亿万富翁在试图逃离俄罗斯时被拘留。

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