4 ноября 2026 года антикоррупционный суд Еревана арестовал на месяц российско-армянского миллиардера и лидера оппозиционной партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна. Судебное заседание длилось всю ночь.

Накануне сотрудники Следственного комитета провели обыски по 65 адресам в рамках уголовного дела, в котором, помимо Карапетяна, фигурируют ещё 35 человек. По версии следствия, бизнесмен возглавлял преступную группировку, которая присвоила более 23 млрд драмов (около 64 млн долларов) компании «Электрические сети Армении», принадлежавшей ему.

Сторонники Карапетяна считают, что его повторный арест является попыткой заставить партию «Сильная Армения» поддержать конституционную реформу, предложенную премьер-министром Николом Пашиняном. Изменения в Конституцию Армении являются одним из требований Азербайджана в рамках мирного урегулирования.

Партии Пашиняна «Гражданский договор» не хватает голосов в парламенте для проведения референдума. В то же время оппозиционная «Сильная Армения» выступает против таких изменений, заявляя, что уступки Азербайджану унизят национальное достоинство страны.

Впервые Самвела Карапетяна задержали в июне 2025 года по обвинению в призывах к захвату власти. Причиной стал его публичный конфликт с Пашиняном из-за Армянской апостольской церкви. Через полгода бизнесмена перевели под домашний арест.

На фоне этого противостояния власти Армении установили контроль над «Электрическими сетями Армении», принадлежавшими Карапетяну, и начали процедуру их национализации. Правительство предлагало выкупить акции компании за 62,3 млн долларов, однако с требованием вернуть дивиденды за последние 10 лет. В таком случае фактическая сумма выкупа могла бы сократиться до 380 тысяч долларов.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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