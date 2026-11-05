4 listopada 2026 r. sąd antykorupcyjny w Erywaniu aresztował na miesiąc rosyjsko-armeńskiego miliardera i lidera opozycyjnej partii „Silna Armenia” Samwela Karapetjana. Rozprawa sądowa trwała całą noc.

Dzień wcześniej funkcjonariusze Komitetu Śledczego przeprowadzili przeszukania pod 65 adresami w ramach postępowania karnego, w którym oprócz Karapetiana figuruje jeszcze 35 osób. Według wersji śledczych biznesmen stał na czele przestępczej grupy, która sprzeniewierzyła ponad 23 mld dramów (około 64 mln dolarów) należących do jego spółki „Sieci Elektryczne Armenii”.

Zwolennicy Karapetjana uważają, że jego ponowne aresztowanie jest próbą zmuszenia partii „Silna Armenia” do poparcia reformy konstytucyjnej zaproponowanej przez premiera Nikola Paszyniana. Zmiany w konstytucji Armenii są jednym z postulatów Azerbejdżanu w ramach pokojowego uregulowania konfliktu.

Partii Pashinyana „Umowa Obywatelska” brakuje głosów w parlamencie, aby przeprowadzić referendum. Jednocześnie opozycyjna partia „Silna Armenia” sprzeciwia się tym zmianom, twierdząc, że ustępstwa wobec Azerbejdżanu podważą godność narodową kraju.

Po raz pierwszy Samvel Karapetjan został zatrzymany w czerwcu 2025 roku pod zarzutem nawoływania do przejęcia władzy. Powodem był jego publiczny konflikt z Paszynianem dotyczący Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego. Pół roku później biznesmen został przeniesiony do aresztu domowego.

W kontekście tego sporu władze Armenii przejęły kontrolę nad „Sieciami Elektrycznymi Armenii”, które należały do Karapetjana, i rozpoczęły procedurę ich nacjonalizacji. Rząd zaproponował wykup akcji spółki za 62,3 mln dolarów, jednak pod warunkiem zwrotu dywidend za ostatnie 10 lat. W takim przypadku faktyczna kwota wykupu mogłaby spaść do 380 tysięcy dolarów.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

W Armenii zatrzymano działacza opozycyjnego po konflikcie z Pashinyanem (wideo)

Znany rosyjski miliarder został zatrzymany podczas próby ucieczki z Rosji.

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