В Польше парламентская комиссия по вопросам экономики и социальной политики в пятницу должна рассмотреть законопроект, предусматривающий две торговые недели в месяц. Документ также предлагает ввести для работников двойную оплату за работу в эти дни, сообщает RMF24.

Проект после двухлетней паузы

О предстоящем рассмотрении сообщил в эфире RMF FM депутат клуба «Центрум» Рышард Петру. По его словам, законопроект не рассматривали в течение двух лет. Петру напомнил, что коалиция «Третий путь» шла на выборы с обещанием либерализовать правила воскресной торговли.

Политик отметил, что Польская крестьянская партия, которая была одной из сторон коалиции, три года назад поддерживала вариант с торговым воскресеньем через одно. Он выразил надежду, что позиция партии не изменилась. Петру также предложил как минимум разрешить воскресную торговлю в туристических местностях.

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Четыре дня без большинства магазинов

Петру также прокомментировал ситуацию в конце декабря 2026 года, когда большинство магазинов в Польше будут закрыты четыре дня подряд — с 24 по 27 декабря. Он сказал, что общество не привыкло к настолько длительным перерывам в покупках.

По оценке депутата, перед Сочельником могут быть более длинные очереди, а 28 декабря — значительный наплыв покупателей. В то же время он подчеркнул, что торговля полностью не прекратится: будут работать другие магазины и курьерская доставка продуктов. Петру предположил, что в этот период торговые наценки могут быть высокими.

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