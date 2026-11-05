Комісія Сейму Польщі розгляне дві торгові неділі на місяць — RMF24

У Польщі парламентська комісія з питань економіки та соціальної політики в п’ятницю має розглянути законопроєкт, що передбачає дві торгові неділі на місяць. Документ також пропонує запровадити для працівників подвійну оплату за роботу в ці дні, повідомляє RMF24.

Проєкт після дворічної паузи

Про майбутній розгляд повідомив депутат клубу «Центрум» Ришард Петру в ефірі RMF FM. За його словами, законопроєкт не розглядали протягом двох років. Петру нагадав, що коаліція «Третій шлях» ішла на вибори з обіцянкою лібералізувати правила недільної торгівлі.

Політик зазначив, що Польська селянська партія, яка була однією зі сторін коаліції, три роки тому підтримувала варіант із торговою неділею через одну. Він висловив сподівання, що позиція партії не змінилася. Петру також запропонував щонайменше дозволити недільну торгівлю в туристичних місцевостях.

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Чотири дні без більшості магазинів

Петру коментував також ситуацію наприкінці грудня 2026 року, коли більшість магазинів у Польщі будуть зачинені чотири дні поспіль — з 24 до 27 грудня. Він сказав, що суспільство не звикло до настільки тривалих перерв у покупках.

За оцінкою депутата, перед Святвечором можуть бути більші черги, а 28 грудня — значний наплив покупців. Водночас він наголосив, що торгівля повністю не припиниться: працюватимуть інші крамниці та кур’єрська доставка продуктів. Петру припустив, що в цей період торгові націнки можуть бути високими.

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