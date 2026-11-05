Представители оборонных ведомств США и Китая 2–3 ноября в Вашингтоне провели первое заседание Рабочей группы по кризисной коммуникации и предотвращению кризисов. Стороны признали важность развития практических механизмов связи для снижения рисков в отношениях между двумя странами, сообщает South China Morning Post.

Первое заседание группы

Как следует из сообщения Пентагона, участники также обсудили дополнительные каналы для эффективного урегулирования кризисов и способы оперативного и результативного обмена информацией.

Американскую сторону представляла Синтия «Ксанти» Каррас — главный директор по вопросам Китая, Тайваня и Монголии в Офисе заместителя министра обороны США по вопросам политики. Китай на встрече представлял старший полковник Ван Вэй, заместитель директора бюро по делам Америки и Океании Управления международного военного сотрудничества Народно-освободительной армии Китая.

В Пентагоне заявили, что в ближайшие месяцы продолжат обсуждения с Народно-освободительной армией Китая ключевых вопросов обороны. Деталей конкретных договоренностей американская сторона не привела.

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Контакты после саммита

Это была первая такая встреча военных должностных лиц двух стран после того, как 26 сентября МИД Китая сообщил о договоренности Пекина и Вашингтона ускорить и завершить подготовку меморандума по кризисной коммуникации и предотвращению кризисов. Заявление было сделано через несколько дней после переговоров председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

США и Китай уже имеют механизмы консультаций и каналы связи на высоком уровне. В августе 2022 года Пекин прекратил работу горячей линии с США после визита тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. В ноябре 2023 года страны договорились разморозить этот канал, однако фактические контакты через него были ограниченными.

В октябре прошлого года министр обороны США Пит Хегсет и министр обороны Китая Дун Цзюнь во время встречи в Малайзии договорились создать каналы военной связи. В августе командующий Восточным театром военных действий Китая генерал Ян Чжибинь и командующий Тихоокеанским командованием США адмирал Сэмюэл Папаро провели очные переговоры в Канаде — впервые за два года.

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