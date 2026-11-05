Przedstawiciele resortów obrony USA i Chin przeprowadzili 2–3 listopada w Waszyngtonie pierwsze posiedzenie Grupy Roboczej ds. Komunikacji Kryzysowej i Zapobiegania Kryzysom. Strony uznały znaczenie rozwoju praktycznych mechanizmów komunikacji w celu ograniczenia ryzyka w relacjach między dwoma krajami, informuje South China Morning Post.

Pierwsze posiedzenie grupy

Jak wynika z komunikatu Pentagonu, uczestnicy omówili również dodatkowe kanały skutecznego zarządzania kryzysowego oraz sposoby szybkiej i efektywnej wymiany informacji.

Stronę amerykańską reprezentowała Cynthia „Xanthe” Karras, główna dyrektorka ds. Chin, Tajwanu i Mongolii w Biurze Podsekretarza Obrony USA ds. Polityki. Chiny reprezentował na spotkaniu starszy pułkownik Wang Wei, zastępca dyrektora Biura ds. Ameryki i Oceanii w Departamencie Międzynarodowej Współpracy Wojskowej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej.

Pentagon oświadczył, że w najbliższych miesiącach będzie kontynuował rozmowy z Chińską Armią Ludowo-Wyzwoleńczą na temat kluczowych kwestii obronnych. Strona amerykańska nie podała szczegółów konkretnych ustaleń.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kontakty po szczycie

Było to pierwsze takie spotkanie wojskowych urzędników obu krajów, odkąd 26 września chińskie MSZ poinformowało o porozumieniu Pekinu i Waszyngtonu w sprawie przyspieszenia i zakończenia przygotowania memorandum dotyczącego komunikacji kryzysowej i zapobiegania kryzysom. Oświadczenie wydano kilka dni po rozmowach prezydenta Chin Xi Jinpinga z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Waszyngtonie.

USA i Chiny mają już mechanizmy konsultacji oraz kanały komunikacji na wysokim szczeblu. W sierpniu 2022 roku Pekin zawiesił działanie gorącej linii z USA po wizycie ówczesnej przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi na Tajwanie. W listopadzie 2023 roku kraje zgodziły się odblokować ten kanał, jednak faktyczne kontakty za jego pośrednictwem były ograniczone.

W październiku ubiegłego roku sekretarz obrony USA Pete Hegseth i minister obrony Chin Dong Jun podczas spotkania w Malezji uzgodnili utworzenie kanałów komunikacji wojskowej. W sierpniu generał Yang Zhibin, dowódca Wschodniego Teatru Działań Chin, oraz admirał Samuel Paparo, dowódca Dowództwa Pacyfiku USA, przeprowadzili bezpośrednie rozmowy w Kanadzie — po raz pierwszy od dwóch lat.

Czytaj nas na