美国和中国同意发展危机沟通机制——《南华早报》

美国和中国国防部门代表于11月2日至3日在华盛顿举行了危机沟通与危机预防工作组首次会议。双方承认发展务实沟通机制对于降低两国关系风险的重要性，《南华早报》报道。

工作组首次会议

根据五角大楼的声明，与会者还讨论了有效处理危机的额外渠道，以及及时、高效交换信息的方式。

美方代表是辛西娅·“赞西”·卡拉斯，她是美国国防部负责政策事务的副部长办公室中负责中国、台湾和蒙古事务的首席主任。中方出席会议的是王伟大校，他是中国人民解放军国际军事合作办公室美洲和大洋洲局副局长。

五角大楼表示，未来几个月将继续与中国人民解放军就关键防务问题进行讨论。美方未提供具体协议的细节。

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峰会后的接触

这是两国军事官员自9月26日以来的首次此类会晤。当时，中国外交部表示，北京和华盛顿已同意加快并完成有关危机沟通和危机预防备忘录的准备工作。该声明是在中国国家主席习近平与美国总统唐纳德·特朗普在华盛顿会谈数日后作出的。

美国和中国已经拥有磋商机制和高级别沟通渠道。2022年8月，在时任美国众议院议长南希·佩洛西访问台湾后，北京暂停了与美国之间热线的运作。2023年11月，两国同意恢复这一渠道，但通过该渠道的实际接触有限。

去年10月，美国国防部长皮特·赫格塞思与中国国防部长董军在马来西亚会晤期间同意建立军事通信渠道。8月，中国东部战区司令杨志斌上将与美国太平洋司令部司令塞缪尔·帕帕罗上将在加拿大举行面对面会谈——这是两年来首次。

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