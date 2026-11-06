加利福尼亚州州长宣布将该州所有死刑判决改为无期徒刑——NBC新闻

加利福尼亚州州长加文·纽森宣布，计划将548名囚犯的死刑改判为其他刑罚。他解释称，做出这一决定的原因是坚信，国家没有剥夺人命的道德权利。

“我做出这一决定，是因为我坚信：国家授权的杀人行为与加利福尼亚州的价值观不相容，”纽森在致本州居民的公开信中写道。 他还称这一举措是其整个政治生涯中最艰难的决定之一。

州长强调，被判处死刑的人给受害者、其家属和社区带来了难以言喻的痛苦。 与此同时，他表示，在担任州长期间，他得出的结论是：国家没有道德权利剥夺他们的生命。

据州长办公室称，该决定涉及548名死囚——其中529名男性，19名女性。 不过，对于那些因严重罪行有多次前科的被判刑人，若要减轻刑罚，则需获得加利福尼亚州最高法院的批准。这一要求涉及382名囚犯。

加利福尼亚州最后一次执行死刑是在2006年1月17日。2019年，长期反对死刑的纽森在该州实施了暂停执行死刑的措施。

该决定是在其州长任期即将结束前夕宣布的。纽森执掌加利福尼亚州已有八年，将于2027年1月卸任。 他还被列为民主党在美国总统大选中的潜在候选人之一。

来源：NBC新闻

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