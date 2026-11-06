Губернатор Каліфорнії оголосив про пом’якшення всіх смертних вироків у штаті — NBC News

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Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив про намір замінити смертні вироки 548 ув’язненим на інші види покарання. Він пояснив рішення переконанням, що держава не має морального права позбавляти людей життя.

«Я ухвалюю це рішення, тому що твердо переконаний: санкціоновані державою вбивства несумісні з цінностями Каліфорнії», — написав Ньюсом у відкритому листі до жителів штату. Він також назвав цей крок одним із найскладніших рішень за всю свою політичну кар’єру.

Губернатор наголосив, що люди, засуджені до смертної кари, завдали неописуваних страждань своїм жертвам, їхнім родинам і громадам. Водночас він заявив, що, обіймаючи посаду очільника штату, дійшов висновку: держава не має морального права позбавляти їх життя.

За даними офісу губернатора, рішення стосується 548 засуджених — 529 чоловіків і 19 жінок. Водночас для пом’якшення вироків у справах, де засуджені мають більше однієї судимості за тяжкі злочини, потрібне схвалення Верховного суду Каліфорнії. Ця вимога стосується 382 ув’язнених.

Останню смертну кару в Каліфорнії виконали 17 січня 2006 року. У 2019 році Ньюсом, який тривалий час виступає проти смертної кари, запровадив у штаті мораторій на виконання таких вироків.

Рішення оголосили напередодні завершення його губернаторського терміну. Ньюсом очолював Каліфорнію протягом восьми років і має залишити посаду в січні 2027 року. Його також називають серед можливих кандидатів від Демократичної партії на президентських виборах у США.

Джерело: NBC News

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