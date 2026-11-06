Gubernator Kalifornii ogłosił złagodzenie wszystkich wyroków śmierci w stanie — NBC News

Gubernator Kalifornii Gavin Newsom ogłosił zamiar zamiany wyroków śmierci 548 skazanych na inne rodzaje kar. Swoją decyzję uzasadnił przekonaniem, że państwo nie ma moralnego prawa odbierać ludziom życia.

„Podejmuję tę decyzję, ponieważ jestem głęboko przekonany, że zabójstwa sankcjonowane przez państwo są niezgodne z wartościami Kalifornii” – napisał Newsom w otwartym liście do mieszkańców stanu. Nazwał ten krok również jedną z najtrudniejszych decyzji w całej swojej karierze politycznej.

Gubernator podkreślił, że osoby skazane na karę śmierci zadały niewyobrażalne cierpienia swoim ofiarom, ich rodzinom i społecznościom. Jednocześnie stwierdził, że pełniąc funkcję szefa stanu, doszedł do wniosku, iż państwo nie ma moralnego prawa do odbierania im życia.

Według danych biura gubernatora decyzja dotyczy 548 skazanych – 529 mężczyzn i 19 kobiet. Jednocześnie złagodzenie wyroków w sprawach, w których skazani mają więcej niż jedno wyrok skazujący za poważne przestępstwa, wymaga zgody Sądu Najwyższego Kalifornii. Wymóg ten dotyczy 382 więźniów.

Ostatnią karę śmierci w Kalifornii wykonano 17 stycznia 2006 roku. W 2019 roku Newsom, który od dawna sprzeciwia się karze śmierci, wprowadził w stanie moratorium na wykonywanie takich wyroków.

Decyzja została ogłoszona w przeddzień zakończenia jego kadencji gubernatorskiej. Newsom stał na czele Kalifornii przez osiem lat i ma opuścić stanowisko w styczniu 2027 roku. Jest on również wymieniany wśród potencjalnych kandydatów Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich w USA.

Źródło: NBC News

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