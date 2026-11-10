Podczas rozmów w Abu Zabi omawia się przygotowania do szeroko zakrojonej wymiany jeńców

10 listopada w Abu Zabi rozpoczęły się trójstronne konsultacje między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi i Rosją, przy pośrednictwie Waszyngtonu. Jednym z tematów spotkań było również przygotowanie przyszłej zakrojonej na szeroką skalę wymiany jeńców wojennych.

Według rozmówcy serwisu, podczas dwudniowych spotkań strony omawiają możliwość przeprowadzenia zakrojonej na szeroką skalę wymiany jeńców.

Informację tę podaje RBC-Ukraina, powołując się na własne, dobrze poinformowane źródło.

Negocjacje w Abu Zabi: Witkoff i Kushner będą pracować nad kwestią terytorialną.

10 listopada przedstawiciele Ukrainy przybyli do Abu Zabi, gdzie mają się odbyć rozmowy z udziałem Ukrainy, USA i Rosji. Początek spotkania zaplanowano na godz. 09:50.

Podczas pierwszej rundy rozmów w Abu Zabi Stany Zjednoczone, Ukraina i partnerzy europejscy uzgadniali podejścia do zakończenia wojny. Specjalny przedstawiciel USA Steve Witkoff poinformował, że wśród kluczowych tematów znalazły się gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, rola NATO oraz przyszła architektura bezpieczeństwa w Europie.

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