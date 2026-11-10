На переговорах в Абу-Даби обсуждается подготовка крупного обмена пленными

10 ноября в Абу-Даби начались трехсторонние консультации между Украиной, США и Россией при посредничестве Вашингтона. Одной из тем встреч также стала подготовка предстоящего масштабного обмена военнопленными.

По словам собеседника издания, в ходе двухдневных встреч стороны обсуждают возможность проведения масштабного обмена пленными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственный информированный источник.

Переговоры в Абу-Даби: Виткофф и Кушнер будут работать над территориальным вопросом.

Украинские представители 10 ноября прибыли в Абу-Даби, где должны состояться переговоры с участием Украины, США и России. Начало встречи запланировано на 09:50.

В ходе первого раунда переговоров в Абу-Даби США, Украина и европейские партнеры согласовывали подходы к прекращению войны. Спецпредставитель США Стив Виткофф сообщил, что среди ключевых тем были гарантии безопасности для Украины, роль НАТО и будущая архитектура безопасности в Европе.

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