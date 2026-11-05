Активісту Джошуа Вонгу оголосять вирок у справі про змову — Channel NewsAsia

У Гонконзі 5 листопада мають оголосити вирок одному з найвідоміших продемократичних активістів міста Джошуа Вонгу у справі про змову з іноземними силами. За Channel NewsAsia, максимальне покарання за цим обвинуваченням становить довічне ув’язнення.

Повторне обвинувачення

Вонг перебуває за ґратами майже шість років і в жовтні відзначив у в’язниці 30-річчя. Раніше очікувалося, що він вийде на волю в січні після завершення строку в чотири роки і вісім місяців у справі про підривну діяльність за законом про національну безпеку, запровадженим Пекіном.

У червні 2025 року влада Гонконгу висунула активісту нове обвинувачення за тим самим законом. Йому закидають звернення до інших держав і структур із проханням запровадити санкції проти Гонконгу та Китаю. У вересні Вонг визнав провину, що, за даними видання, зазвичай може зменшити строк покарання.

Слухання щодо призначення покарання заплановане на 9:30 5 листопада. Суддя має визначити, чи є правопорушення тяжким за своєю природою. У такому разі закон передбачає від 10 років позбавлення волі до довічного ув’язнення. Правозахисні групи заявили, що обвинувачення у змові має на меті не допустити звільнення Вонга.

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Участь у протестному русі

Вонг здобув популярність під час протестів 2014 року, відомих як Рух парасольок. Із 2017 року його неодноразово ув’язнювали у справах, пов’язаних із протестами.

За твердженням влади, ще 2016 року активіст почав міжнародне лобіювання законопроєкту Hong Kong Human Rights and Democracy Act, який мав надати президентові США право запроваджувати санкції у відповідь на порушення прав людини в місті. У 2019 році Вонг входив до делегації, що відвідала США для просування документа, який згодом ухвалили.

У 2024 році Вонга ув’язнили разом із десятками продемократичних діячів у найбільшому в Гонконзі процесі за законом про національну безпеку. Деякі його співобвинувачені вже вийшли на волю після відбуття строків, однак Вонг став єдиним учасником тієї справи, якому повторно висунули обвинувачення за цим законом.

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