Губернаторка Алабами замінила смертний вирок Джонсону на довічний — The Guardian

Губернаторка штату Алабама Кей Айві замінила смертний вирок Тофоресту Джонсону на довічне ув’язнення без права на умовно-дострокове звільнення. Джонсона засудили до страти у справі про вбивство заступника шерифа округу Джефферсон Вільяма Гарді у 1995 році. Про рішення губернаторки повідомляє The Guardian.

Сумніви щодо доказів

Айві заявила, що мала сумніви, чи достатньо прямих доказів для застосування найсуворішого покарання — смертної кари. Водночас вона наголосила, що це рішення не означає визнання невинуватості Джонсона, а ґрунтується на обставинах справи.

Тофорест Джонсон наполягає на своїй невинуватості. За даними видання, фізичних доказів, які пов’язували б його з убивством, не було, а понад десять свідків повідомили, що під час стрілянини він перебував в іншій частині міста. Гарді двічі вистрілили в голову, коли він працював охоронцем у готелі поза основною службою.

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Боротьба за новий розгляд

Окружний прокурор округу Джефферсон Денні Карр і прокурор у первісній справі закликали скасувати обвинувальний вирок та призначити новий судовий розгляд. Карр заявляв, що підстави для засудження Джонсона зруйнувалися, а щодо ключової свідки обвинувачення є кілька причин для сумнівів.

Під час суду 1998 року свідка сказала, що, підслуховуючи телефонну розмову, почула, як чоловік, якого вона вважала Джонсоном, зізнався у злочині. У 2001 році вона отримала 5 тисяч доларів за свої свідчення. Адвокати Джонсона стверджують, що штат приховав інформацію про можливу фінансову зацікавленість свідки. Захисник Тай Алпер заявив, що домагатиметься скасування обвинувального вироку через суд.

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