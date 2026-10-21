Gubernatorka Alabamy Kay Ivey zamieniła wyrok śmierci Toforesta Johnsona na dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia. Johnson został skazany na śmierć w sprawie zabójstwa zastępcy szeryfa hrabstwa Jefferson, Williama Hardy’ego, w 1995 roku. O decyzji gubernatorki informuje The Guardian.

Wątpliwości dotyczące dowodów

Ivey oświadczyła, że miała wątpliwości, czy istnieją wystarczające bezpośrednie dowody, by zastosować najsurowszą karę — karę śmierci. Jednocześnie podkreśliła, że decyzja ta nie oznacza uznania niewinności Johnsona, lecz opiera się na okolicznościach sprawy.

Toforest Johnson utrzymuje, że jest niewinny. Według gazety nie było żadnych fizycznych dowodów łączących go z zabójstwem, a ponad 10 świadków podało, że w czasie strzelaniny przebywał w innej części miasta. Hardy został dwukrotnie postrzelony w głowę, gdy pracował jako ochroniarz w hotelu poza swoją główną pracą.

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Walka o nowy proces

Prokurator okręgowy hrabstwa Jefferson Danny Carr oraz prokurator w pierwotnej sprawie wezwali do uchylenia wyroku skazującego i wyznaczenia nowego procesu. Carr oświadczył, że podstawy skazania Johnsona się rozpadły, a w odniesieniu do kluczowej świadkini oskarżenia istnieje kilka powodów do wątpliwości.

Podczas procesu w 1998 roku świadkini zeznała, że podsłuchując rozmowę telefoniczną, usłyszała, jak mężczyzna, którego uważała za Johnsona, przyznał się do przestępstwa. W 2001 roku otrzymała 5 tys. dolarów za swoje zeznania. Adwokaci Johnsona twierdzą, że stan ukrył informacje o możliwym interesie finansowym świadkini. Obrońca Ty Alper oświadczył, że będzie dążył do uchylenia wyroku skazującego na drodze sądowej.

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