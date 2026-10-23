Trump poprosił Google o zmianę nazwy Oceanu Atlantyckiego na swoją cześć — The Guardian
Prezydent USA Donald Trump zwrócił się do dyrektora generalnego Google, Sundara Pichai, z prośbą o zmianę nazwy Oceanu Atlantyckiego na mapach na jego cześć lub na cześć Ameryki. Firma odmówiła realizacji tej propozycji.
„Lubię tylko dwa oceany: Atlantycki i Pacyficzny. Nie zamierzam nadawać nazwy „Trump” ani „Ameryka” żadnemu innemu oceanowi poza tymi dwoma. Dlatego poważnie przyjrzeliśmy się Oceanowi Atlantyckiemu” – powiedział Trump.
Jak twierdzi, zadzwonił do Pichai i zapytał, czy firma będzie w stanie „poradzić sobie” z taką propozycją.
Jak relacjonował Trump, Pichai odmówił:
„Nie, nie, nie. Tym razem tego nie zrobię... Oceany to inna sprawa, proszę pana. Omywają wiele krajów. Proszę, nie proście nas o to”.
„Więc chyba zrezygnuję. Zrezygnować? Myślę, że niech to pozostanie Oceanem Atlantyckim” – podsumował prezydent USA.
Źródło: The Guardian
Wcześniej Trump wspominał już o zmianie nazwy Oceanu Spokojnego lub Atlantyckiego na swoją cześć.
Wcześniej prezydent Trump wezwał do przemianowania Nowego Meksyku na Nową Amerykę.
Ponadto Trump zasugerował zmianę nazwy Cieśniny Ormuz na Cieśninę Trumpa.