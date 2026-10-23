Trump poprosił Google o zmianę nazwy Oceanu Atlantyckiego na swoją cześć — The Guardian

Prezydent USA Donald Trump zwrócił się do dyrektora generalnego Google, Sundara Pichai, z prośbą o zmianę nazwy Oceanu Atlantyckiego na mapach na jego cześć lub na cześć Ameryki. Firma odmówiła realizacji tej propozycji.

„Lubię tylko dwa oceany: Atlantycki i Pacyficzny. Nie zamierzam nadawać nazwy „Trump” ani „Ameryka” żadnemu innemu oceanowi poza tymi dwoma. Dlatego poważnie przyjrzeliśmy się Oceanowi Atlantyckiemu” – powiedział Trump.

Jak twierdzi, zadzwonił do Pichai i zapytał, czy firma będzie w stanie „poradzić sobie” z taką propozycją.

Jak relacjonował Trump, Pichai odmówił:

„Nie, nie, nie. Tym razem tego nie zrobię... Oceany to inna sprawa, proszę pana. Omywają wiele krajów. Proszę, nie proście nas o to”.

„Więc chyba zrezygnuję. Zrezygnować? Myślę, że niech to pozostanie Oceanem Atlantyckim” – podsumował prezydent USA.

Źródło: The Guardian

Wcześniej Trump wspominał już o zmianie nazwy Oceanu Spokojnego lub Atlantyckiego na swoją cześć.

Wcześniej prezydent Trump wezwał do przemianowania Nowego Meksyku na Nową Amerykę.

Ponadto Trump zasugerował zmianę nazwy Cieśniny Ormuz na Cieśninę Trumpa.

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