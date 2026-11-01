Prezydent USA Donald Trump podczas wiecu w Port Huron w stanie Michigan nazwał amerykańskiego muzułmanina i kandydata do Senatu Abdula El-Sayeda „dżihadystą” oraz członkiem „Bractwa Muzułmańskiego”. Prezydent oświadczył, że miałby on rzekomo dążyć do wprowadzenia w kraju szariatu. Jednocześnie nie ma przekonujących dowodów na związki El-Sayeda z „Bractwem Muzułmańskim” ani na jego zamiary wprowadzenia prawa islamskiego w USA, informuje The National.

Kampania Republikanów w Teksasie

W przededniu wyborów śródokresowych w USA część Republikanów zintensyfikowała kampanię na rzecz zakazu jakiegokolwiek stosowania szariatu oraz przeciwko wpływom organizacji islamistycznych. Najsilniej retoryka ta wybrzmiewa w Teksasie, gdzie kongresmeni Keith Self i Chip Roy założyli w grudniu ubiegłego roku frakcję Sharia-Free America Caucus. Jej członkowie twierdzą, że dążą do zakazania wprowadzania szariatu w USA.

Do grupy dołączyło około 70 ustawodawców, z czego około jedna czwarta reprezentuje Teksas. Senator z tego stanu John Cornyn przedstawił w maju projekt ustawy Boot Sharia Law Act, a senator Ted Cruz przewodził staraniom o uznanie „Bractwa Muzułmańskiego” za organizację terrorystyczną. W styczniu Trump uznał trzy odłamy tego ruchu za zagraniczne organizacje terrorystyczne.

Spory wokół Epic City

Jednym z powodów dyskusji stał się planowany kompleks mieszkaniowy Epic City w mieście Josephine niedaleko Dallas. Projekt, wspierany przez Islamskie Centrum East Plano i finansowany przez przedstawicieli lokalnej społeczności muzułmańskiej, przewiduje meczet, szkołę religijną dla uczniów od przedszkola do 12. klasy, centrum opieki nad osobami starszymi oraz obiekty sportowe.

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Gubernator Teksasu Greg Abbott nazwał Epic City kompleksem wyłącznie dla muzułmanów, który miałby rzekomo być zarządzany według szariatu. We wrześniu ubiegłego roku podpisał ustawę zakazującą „kompleksów szariatu”, w których religię stosuje się jako formę segregacji. Przedstawiciele Islamskiego Centrum East Plano z kolei opisują Epic City jako zintegrowaną modelową społeczność i odrzucają twierdzenia o odseparowaniu od społeczeństwa.

Krytyka retoryki

Badaczka Bridge Initiative Uniwersytetu Georgetown Mobashra Tazamal uważa oskarżenia o związki z „Bractwem Muzułmańskim” za narzędzie islamofobicznej retoryki wyborczej. Według wiosennego badania Pew Research Center 43% dorosłych Amerykanów uważa muzułmanów za mniej patriotycznych niż inni obywatele USA, a 42% sądzi, że amerykańscy muzułmanie wywierają negatywny wpływ na kraj.

Sam Westrop z Texas Public Policy Foundation oświadczył, że politycy Republikanów często błędnie utożsamiają islam z islamizmem, a muzułmanów z islamistami. Jednocześnie podkreśla, że sieci islamistyczne stanowią realne zagrożenie, i nazywa działania Teksasu możliwym wzorem dla innych stanów.

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