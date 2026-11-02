W Polsce marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oświadczył, że zwróci się do prokuratury w sprawie wpisu publicysty Rafała Ziemkiewicza skierowanego do Macieja Berka. Jak informuje Interia, Czarzasty podkreślił, że państwo nie może pozostawić takich słów bez reakcji.

Wpis skierowany do Berka

Chodzi o wiadomość Ziemkiewicza z 31 października 2026 roku. Była ona reakcją na opublikowane przez Berka nagranie, na którym utrwalono piątkowe wydarzenia w budynku Trybunału Konstytucyjnego z udziałem prezydenta Polski Karola Nawrockiego.

W odpowiedzi na nagranie Ziemkiewicz napisał: „Będziesz wisiał”. Czarzasty zacytował ten wpis, informując o zamiarze złożenia zawiadomienia do prokuratury w sprawie publicysty.

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Wypowiedzi o Trybunale Konstytucyjnym

Komentując sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego, Czarzasty oświadczył, że Nawrocki, którego nazwał patronem „brutalnej koalicji”, wie, że jeśli trybunał zacznie działać zgodnie z prawem, przypomni prezydentowi, iż jego uprawnienia ogranicza Konstytucja.

Marszałek Sejmu nazwał również tę koalicję taką, która, jak powiedział, walczy o władzę, a nie o wartości. Twierdził, że podczas wydarzeń w Trybunale Konstytucyjnym prezydent użył siły fizycznej wobec kobiety, krzyczał na korytarzu, a ostatecznie opuścił budynek, nie osiągając rezultatu.

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