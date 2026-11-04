Co najmniej siedmiu muzułmanów zdobyło miejsca w Kongresie USA w wyborach śródokresowych. Demokrata Abdul El-Sayed w stanie Michigan pokonał byłego republikańskiego kongresmena Mike’a Rogersa i został pierwszym muzułmaninem wybranym do Senatu USA, poinformowała Anadolu Agency.

El-Sayed, lekarz i były urzędnik ds. zdrowia publicznego, zdobył mandat zwolniony przez senatora Gary’ego Petersa po jego decyzji o zakończeniu pracy w Senacie. Podczas kampanii krytykował bezwarunkowe dostawy amerykańskiej broni do Izraela i nazywał izraelskie operacje wojskowe w Gazie ludobójstwem.

Nowi członkowie Izby Reprezentantów

W New Jersey demokrata Adam Hamawy pokonał republikanina Gregga Mele w 12. okręgu i został pierwszym muzułmaninem, który będzie reprezentował ten stan w Kongresie. Hamawy jest chirurgiem plastycznym, byłym lekarzem Armii USA i weteranem wojny w Iraku. W 2024 roku był wolontariuszem w Europejskim Szpitalu w Gazie.

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Kolejne miejsce w Izbie Reprezentantów zdobyła demokratka Darializa Avila Chevalier z Nowego Jorku. Wcześniej pokonała wieloletniego kongresmena Adriano Espaillata w prawyborach w czerwcu, a w wyborach powszechnych uzyskała ponad 85% głosów. Jej kampania koncentrowała się na samoorganizacji społeczności i obronie praw Palestyńczyków.

Ponowny wybór urzędujących kongresmenów

Do Izby Reprezentantów ponownie wybrano również czworo muzułmańskich ustawodawców: Rashidę Tlaib w Michigan, Ilhan Omar w Minnesocie, Andre Carsona w Indianie oraz Lateefah Simon w Kalifornii. Tlaib, jedyna palestyńsko-amerykańska członkini Kongresu, zdobyła piątą kadencję. Omar również została wybrana po raz piąty, a Carson, który pracuje w Izbie Reprezentantów od 2008 roku, pozostaje najdłużej urzędującym muzułmańskim ustawodawcą w izbie niższej.

Według agencji demokratka Aisha Wahab w chwili publikacji utrzymywała wstępne prowadzenie w innym wyścigu o miejsce w Kongresie w Kalifornii, gdzie trwało liczenie głosów. Anadolu Agency poinformowała również, że demokraci zdobyli kontrolę zarówno nad Senatem, jak i Izbą Reprezentantów.

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