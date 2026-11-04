Как минимум семеро мусульман получили места в Конгрессе США по итогам промежуточных выборов. Демократ Абдул Эль-Сайед в штате Мичиган победил бывшего конгрессмена-республиканца Майка Роджерса и стал первым мусульманином, избранным в Сенат США, сообщает Anadolu Agency.

Эль-Сайед, врач и бывший чиновник в сфере общественного здравоохранения, получил мандат, который освободил сенатор Гэри Питерс после решения завершить работу в Сенате. Во время кампании он критиковал безусловные поставки американского оружия Израилю и называл военные операции Израиля в Газе геноцидом.

Новые представители Палаты

В Нью-Джерси демократ Адам Хамави победил республиканца Грегга Меле в 12-м округе и стал первым мусульманином, который будет представлять штат в Конгрессе. Хамави — пластический хирург, бывший военный врач Армии США и ветеран войны в Ираке. В 2024 году он был волонтером в Европейской больнице в Газе.

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Еще одно место в Палате представителей получила демократка Дариализа Авила Шевалье из Нью-Йорка. Ранее она победила многолетнего конгрессмена Адриано Эспайята на праймериз в июне, а на всеобщих выборах набрала более 85% голосов. Ее кампания была сосредоточена на общественной самоорганизации и защите прав палестинцев.

Переизбрание действующих конгрессменов

В Палату представителей также переизбрали четырех мусульманских законодателей: Рашиду Тлаиб в Мичигане, Ильхан Омар в Миннесоте, Андре Карсона в Индиане и Латифу Саймон в Калифорнии. Тлаиб, единственная палестино-американская член Конгресса, получила пятый срок. Омар также переизбрали в пятый раз, а Карсон, работающий в Палате представителей с 2008 года, остается дольше всех действующим мусульманским законодателем в нижней палате.

По данным агентства, демократка Айша Вахаб на момент публикации сохраняла предварительное преимущество в другой гонке за место в Конгрессе в Калифорнии, где продолжался подсчет голосов. Anadolu Agency также сообщило, что демократы получили контроль и над Сенатом, и над Палатой представителей.

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