至少七名穆斯林当选美国国会议员——阿纳多卢通讯社

在中期选举中，至少七名穆斯林赢得了美国国会席位。密歇根州民主党人阿卜杜勒·埃尔-赛义德击败前共和党国会议员迈克·罗杰斯，成为首位当选美国参议员的穆斯林，阿纳多卢通讯社报道。

埃尔-赛义德是一名医生和前公共卫生官员，他赢得了参议员加里·彼得斯在决定结束参议院工作后空出的席位。在竞选期间，他批评美国无条件向以色列供应武器，并称以色列在加沙的军事行动为种族灭绝。

新的众议院议员

在新泽西州，民主党人亚当·哈马维在第12选区击败共和党人格雷格·梅勒，成为首位将在国会代表该州的穆斯林。哈马维是一名整形外科医生、前美国陆军军医和伊拉克战争退伍军人。2024年，他在加沙的欧洲医院担任志愿者。

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纽约州民主党人达里亚莉萨·阿维拉·舍瓦利耶赢得了另一个众议院席位。她此前在6月的初选中击败了长期担任国会议员的阿德里亚诺·埃斯派亚特，并在大选中获得超过85%的选票。她的竞选活动聚焦于社区自我组织和捍卫巴勒斯坦人的权利。

现任国会议员连任

另有四名穆斯林立法者连任众议院议员：密歇根州的拉希达·特莱布、明尼苏达州的伊尔汗·奥马尔、印第安纳州的安德烈·卡森以及加利福尼亚州的拉蒂法·西蒙。特莱布是国会中唯一的巴勒斯坦裔美国女性议员，赢得了第五个任期。奥马尔也第五次连任，而自2008年起在众议院任职的卡森，仍是下议院任职时间最长的穆斯林立法者。

据该通讯社称，在加利福尼亚州另一场国会席位竞选中，民主党人艾莎·瓦哈卜在发布时保持初步领先，计票仍在进行。阿纳多卢通讯社还报道，民主党赢得了参议院和众议院的控制权。

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